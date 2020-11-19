Актриса Ксенофонтова рассказала о проблемах со здоровьем из-за пневмонии

https://static.news.ru/photo/f47e1676-2b06-11eb-9d86-fa163e074e61_660.jpg Елена Ксенофонтова Фото: elena_ksenofontova_official/instagram.com

Актриса Елена Ксенофонтова в социальной сети заявила, что её здоровье в последнее время дало серьёзный сбой. Медикам пришлось срочно доставить женщину в больницу из-за двусторонней пневмонии. В течение 14 дней она лечилась в домашних условиях, но это не принесло результата. У неё диагностировали сильное поражение лёгких — 30%. Артистка дышит только через кислородную маску.

За мной смотрят очень хорошие врачи. Одышка небольшая. За эти две недели прошла несколько стадий: тяжелейшие спазмы в мышцах, боли в грудной клетке, в костях, был кашель, который мог не останавливаться часами до рвоты, — рассказала звезда на странице в социальной сети Instagram, записав видео из палаты.

Она также принесла извинения жителями Казани. В Татарстане планировался её творческий вечер. Мероприятие перенесли на неопределённый срок.

Аскольд Запашный, которого накануне экстренно госпитализировали в больницу, признался, что до этого перенёс коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19). Вероятно, это и отразилось на состоянии его здоровья, считает худрук Большого Московского цирка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на 74-м году жизни скончался митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Ашурков). Причиной смерти митрополита стали осложнения после коронавирусной инфекции. О времени и месте прощания с ним пока не сообщается. Он был возведён в сан митрополита 1 августа 2012 года патриархом Кириллом. Возглавлял Татарстанскую митрополию с 2015 года.