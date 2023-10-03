«Смерти и болезни»: Разин пригрозил проклятьем Булановой и Долиной Андрей Разин назвал предстоящий концерт памяти Шатунова сатанинским

Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал проклясть артистов, которые примут участие в «сатанинском» концерте, посвященном памяти Юрия Шатунова, 17 октября в Крокус Сити Холле, пишет Super.ru. Музыкант сообщил, что будет молиться, чтобы всех, кто выйдет на сцену в этот день, настигли болезни и смерть. Разин также подчеркнул, что «никто и никогда не выживал», если шёл против него. В списке исполнителей вечера памяти заявлены Сергей Жуков, Клава Кока, SHAMAN, Люся Чеботина, Лариса Долина и Татьяна Буланова.

Всех, кто примут участие в этом концерте, их ждет очень тяжелая судьба. Я заговоренный и никогда никто не выживал в тех случаях, которые шли против меня. С 1 числа я буду атаковывать этот концерт, говорить, что все, кто выйдет на эту сцену, их ждут смерти и болезни. Я буду молиться на это, — заявил Разин.

Ранее сообщалось, что Разин не появился на церемонии открытия памятника Юрию Шатунову, о чем сообщила поклонница музыканта. Она подчеркнула, что не рассчитывала увидеть здесь Разина, а также напомнила о судебных тяжбах между продюсером и певцом.

6 сентября, в день 50-летия со дня рождения Шатунова, на Троекуровском кладбище состоялось открытие памятника музыканту. Церемонию посетили вдова исполнителя и его дети в сопровождении охраны. В общей сложности у памятника собрались несколько сотен человек. Один из поклонников Шатунова заметил, что на церемонию не пришел ни один известный артист. Это он связал с завистью.