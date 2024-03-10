Смерть в цирке Запашного, волосы SHAMAN, суд Малахова: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

В Большом Московском цирке, которым руководят братья Запашные, умерла эквилибристка Влада Морозова, шоу Андрея Малахова могут засудить за песню «Два кусочека колбаски», певец SHAMAN удивил зрителей своей прической на концерте по случаю 8 Марта, россиян не пускают в Аргентину без обратного билета — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что Запашный рассказал о смерти эквилибристки Морозовой

9 марта стало известно о смерти эквилибристки Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Влады Морозовой. Утверждалось, что Морозова скончалась перед выступлением — сначала она потеряла сознание, а затем впала в кому. Медики не смогли ее спасти.

По одной из версий, причиной смерти девушки могла стать гипогликемия. Источник утверждает, что эквилибристка принимала специальные препараты, чтобы не набирать вес. Влада весила всего 40 килограммов и принимала лекарства, чтобы не поправляться. По факту смерти проводится проверка правоохранительными органами.

Гипогликемия — это состояние организма, при котором в крови снижен уровень сахара. Нехватка глюкозы ведет к уменьшению количества энергии, нарушению функции всех тканей и органов. Тяжелое течение гипогликемии может привести к летальному исходу. Осложнения обусловлены необратимым повреждением клеток, которые не способны функционировать без глюкозы.

На настоящий момент специалисты не установили истинную причину смерти артистки.

Генеральный директор Большого Московского цирка на Вернадского Эдгард Запашный в своем Telegram-канале опубликовал видеообращение, в котором сообщил о смерти молодой эквилибристки.

Фото: Социальные сети Влада Морозова

«Только что в реанимации в Первой городской больнице умерла очень хорошая молодая артистка Влада Морозова», — сказал Запашный на видео, опубликованном вечером 9 марта.

По словам дрессировщика, во время спектакля Морозова зашла за кулисы, где потеряла сознание. Бригады скорой помощи пытались на месте оказать помощь артистке. После ее увезли в Городскую клиническую больницу № 1 им. Н. И. Пирогова. Запашный добавил, что врачи пытались реанимировать девушку свыше трех часов.

Перед спектаклем Морозова прошла медицинское освидетельствование, подчеркнул директор цирка.

Он также опроверг данные Telegram-канала «112» о том, что Морозова скончалась перед выступлением. Запашный прикрепил к сообщению скриншот новости «112» с временем ее публикации (21:15 мск), отметив, что спектакль начался в 17:00.

«Сравните время публикации и утверждение, что она умерла до начала в 17:00 спектакля! Владу из цирка увезли в 20:37, и она еще была жива», — написал дрессировщик.

Кроме того, Запашный опроверг информацию другого Telegram-канала, который сообщил, что по факту кончины Морозовой Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«Никто и никакого уголовного дела не возбуждал. <...> [Недоброжелатели] в ближайшее время используют эту трагедию для того, чтобы дискредитировать нашу деятельность и завалить проверяющие органы кучей заявлений», — указал артист.

Также Запашный опубликовал видео трюка, после которого Морозова потеряла сознание за кулисами, и последние фотографии молодой артистки.

«Это последние фотографии Влады. Покойся с миром, наша любимая девочка», — подписал снимки Запашный.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Эдгард Запашный

За что на шоу Малахова подали в суд?

Telegram-канал Mash сообщил, что российский лейбл «Джем» подал в суд на шоу телеведущего Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на «России 1». По его информации, причиной этому стала песня группы «Комбинация», которая прозвучала в одном из выпусков программы.

Как передает канал, речь идет о композиции «Два кусочека колбаски», принадлежащей музыкальному издательству более 20 лет. Mash пишет, что представители компании увидели, как песню исполняют Игорь Николаев, Раиса Отрадная и другие именитые гости в эфире федерального канала, после чего подготовили иск о защите авторских прав.

Лейбл «Джем» был основан в 1994 году. В числе артистов, подписанных компанией, числятся Дмитрий Маликов, Лада Дэнс, «Руки Вверх!» и другие звезды.

Что отрастил перед 8 Марта певец SHAMAN?

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) 9 марта выступил в «Крокус Сити Холле» в Москве в новом образе. Музыкант вышел на сцену с длинными волосами и заявил, что «продлевает» Международный женский день. В парике артист исполнил две песни, после чего продолжил выступать в привычном образе — в черном и облегающих штанах.

«Перед концертом мне пришлось срочно кое-что удлинить... Мужчины меня поймут», — пошутил он.

Фото: Продюсерский центр SHAMAN

В соцсетях Дронова сравнили со светловолосым эльфом Леголасом из «Властелина колец» и главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Сама она поздно вечером объявила в Telegram, что ей «неожиданно захотелось отрезать волосы».

Пятый канал сообщал, что на этом же концерте участник СВО Азамат Мамаев сделал предложение своей любимой девушке. Молодой человек потерял ногу при выполнении боевой задачи и познакомился с волонтером Дашей Масютиной в госпитале.

8 марта певец Дронов в своем Telegram-канале рассказал, что организовал концерт для сотрудниц и осужденных в Можайской женской колонии ИК-5.

«Благодарю всех прекрасных дам учреждения, в том числе сотрудниц ФСИН, за горячий прием и несмолкающие аплодисменты! Судя по вашей реакции, с задачей поднять вам настроение мы справились на отлично!» — написал SHAMAN.

В Telegram-канале ФСИН появились фотографии с концерта Дронова. SHAMAN выступил в актовом зале женской колонии с коллективом из трех музыкантов, пообщался и сфотографировался с осужденными и сотрудницами учреждения. Девушки подарили ему портрет и картину с волком.

Фото: t.me/fsinrussia

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru выразил сомнения, что SHAMAN может дать подобный концерт в исправительной колонии для мужчин. Как отметил специалист, отбывающие в ИК наказание граждане не входят в аудиторию Дронова.

«В мужские колонии тоже ездят артисты, но больше представители русского шансона, авторской песни. Тексты песен специфические, а Ярослав Дронов выступает совершенно в другом амплуа, думаю, SHAMAN не поедет в мужскую колонию, это не его аудитория», — указал Игнатов.

Ярослав Дронов рассказывал журналистам, что любит часто менять имидж и за свою жизнь носил самые разные прически. Так, в 2014 году во время участия в шоу «Голос» певец из Новомосковска носил современную мужскую стрижку с короткими висками.

В четвертом сезоне «Голоса» в 2015 году он начал отращивать волосы, а летом 2016-го Дронов появился на фестивале «Нашествие» в составе группы «ЧасПик» с небольшим хвостиком. Однако потом имидж певца вновь изменился: через год на большом праздничном концерте в Кремле 12 июня SHAMAN выступил с короткой стрижкой.

Затем Дронов начал вновь отращивать волосы и к 2019 году смог заплести их в короткие светлые дреды. В 2022 году, став знаменитым после выхода своего хита «Я русский», SHAMAN объяснял, что носит дреды, поскольку это «национальная русская прическа».

Дреды состригли в 2023 году во время съемок клипа «Исповедь», прямо в кадре. Артист рассказал Пятому каналу, что сохранил свои волосы.

Почему россиянам отказывают в перелете в Аргентину

В авиакомпании Turkish Airlines заявили NEWS.ru, что перевозчик следует правилам въезда в Аргентину, согласно которым туристы, прилетающие в страну, обязаны предоставить билеты в обе стороны, а также бронь отеля на весь период проживания. Таким образом Turkish Airlines прокомментировали случаи отказа гражданам РФ посетить Южную Америку.

«Авиакомпания Turkish Airlines следует правилам въезда в Аргентину, согласно которым у туристов, пребывающих в страну, должен быть билет в обе стороны, а также бронь на отель на весь период проживания», — отметили в Turkish Airlines.

Ранее Telegram-канал «Аргентина на русском языке» заявил, что Turkish Airlines отказалась перевозить в Аргентину туристов из России. По его информации, перевозчик требует от путешественников наличие обратного билета. Кроме того, он должен находиться в одном бронировании.

Как уточнил канал, таким образом турецкая авиакомпания избавляется от рисков по вынужденной депортации пассажиров. Отказ Turkish Airlines в перевозке россиян может быть реакцией перевозчика на новые требования, озвученные миграционными властями.

По данным канала, россиян могут не допустить до рейса при недостаточном объеме багажа или его отсутствии. Кроме того, отказ может ждать путешественников с «чистым» загранпаспортом, которые прежде никуда не летали. Также не исключено, что россиян могут не допустить до рейса при отсутствии страховки, брони отеля или других документов. Так, уже по меньшей мере нескольким туристам отказали в перелете из Стамбула в Южную Америку.

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