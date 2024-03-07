Новая ведущая шоу «Лучше всех!» сравнила себя с Галкиным Жанна Бадоева заявила, что ее работа в «Лучше всех!» отличается от стиля Галкина

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Жанна Бадоева

Новая ведущая детского шоу талантов «Лучше всех!» на Первом канале Жанна Бадоева сравнила себя со своим предшественником Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Она признала, что ее стиль ведения программы отличается от подхода юмориста, однако это нельзя считать его преимуществом. В интервью KP.RU Бадоева объяснила, что негативно относится к подражанию кому-либо.

Я совершенно другая: иначе говорю, иначе реагирую. Мы отличаемся максимально. И это норма, — заявила она.

Бадоева подчеркнула, что не будет подражать никому, даже если ей нравится, как работает человек. Она призналась, что когда принимала приглашение работать в проекте, то «в облаках не витала». Бадоева была готова к волне хейта и бесконечным сравнениям в пользу своего предшественника.

Когда люди говорят, что кто-то хороший, а кто-то плохой, — это всего лишь эмоции, оспорить которые невозможно. Почему каждый зритель должен меня любить? Я понимала — могу и буду работать так, как я умею. Нужно просто любить свое дело и заниматься тем, что доставляет удовольствие, — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что Галкин накануне дал концерт в Вильнюсе. В социальных сетях артист опубликовал видео со своего выступления, продемонстрировав полный зал зрителей и поблагодарив их за внимание к его творчеству. В ближайшее время комик останется в Литве, а затем отправится с концертами в Сербию и Израиль.