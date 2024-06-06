«Смех и радость»: участник «Динамита» о дуэтах зрелых артистов с молодежью Участник «Динамита» Зудин поддержал идею коллаборации молодых и зрелых артистов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Илья Зудин

В дуэтах взрослых и молодых артистов нет ничего плохого, заявил на конкурсе Mrs. World Russia участник группы «Динамит» Илья Зудин. В комментарии NEWS.ru он обратил внимание, что подобные коллаборации приносят радость аудитории.

Я не вижу в этом ничего плохого. Считаю, что люди должны делать как можно больше музыки, как можно больше делать коллабораций для того, чтобы радовать зрителей. Потому что смех и радость мы приносим людям. И желаю не забывать наше назначение, — отметил Зудин.

Певец добавил, что и сам сейчас находится в поиске талантливого молодого «чувака», который сможет написать смешной и интересный рэп. Зудин уточнил, что у него уже есть готовый трек под названием «Не переживай, чувак». Также артист указал, что среди современных молодых исполнителей выделяет для себя певицу Асию (Анастасия Алентьева).

Ранее основатель ансамбля «Золотое кольцо» и муж его солистки Надежды Кадышевой Александр Костюк поделился творческими планами супруги. Оказывается, певица хочет исполнить вместе с SHAMAN (Ярослав Дронов) одну из своих композиций. Костюк сказал, что это может быть знаменитая песня «Широка река». При этом он подчеркнул, что дуэт Кадышевой и SHAMAN обязательно состоится.