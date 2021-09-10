«Слышала голос батюшки»: МакSим рассказала о снах, которые видела в коме

Певица Марина Абросимова, более известная под творческим псевдонимом МакSим, рассказала о снах, которые видела, находясь в искусственной коме: по её словам, она «слышала голос батюшки» и поняла, что за неё «молятся». Своими мыслям она поделилась в интервью для YouTube-канала «Осторожно: Собчак».

Я слышала голос батюшки, который сказал мне, что дорога на небеса закрыта. Я спустилась вниз в какую-то кабину, там была зима, и какие-то люди обливались холодной водой. Они стали поливать меня, а мне не было холодно. Я смеялась. И тут я услышала фразу от них, что за меня молятся, — рассказала МакSим.

Она добавила, что чувствовала себя спокойно и совсем не испытывала страха смерти, а сны, которые видела, казались ей более реальными, чем сама жизнь.

После того как закроют крышку гроба, ничего не заканчивается, всё только начинается. Когда я находилась в коме, я была в другой реальности. У меня имелось чёткое осознание того, что моя настоящая жизнь менее реальна. Я почувствовала себя в полёте, было очень хорошо, — призналась Абросимова.

Ранее МакSим выпустила первый трек после месячной комы, вызванной последствиями коронавируса. Песня называется «Заведи», впервые артистка исполнила её в 12 лет.