«Служу России!»: Юрий Бардаш «поблагодарил» власти Украины Mash: Юрий Бардаш записал видео для Донбасса и поблагодарил власти Киева

Фото: Пресс-служба Юрия Бардаша

Юрий Бардаш

Музыкант и продюсер Юрий Бардаш, на которого СБУ завела сразу четыре уголовных дела, записал видео специально для «Маш на Донбассе», информирует Mash. По данным источника, он также поблагодарил власти Киева за высокую оценку его стараний по разоблачению их пропаганды среди украинцев.

Значит люди на тех территориях меня читают. Я этому очень рад, я продолжаю трудиться, я продолжаю держать связь с украинцами, со здоровыми украинцами <...> служу России, — сказал Бардаш.

Музыкант добавил, что работает на то, чтобы как можно больше граждан Украины осталось в живых. Напомним, Бардаш является основателем и продюсером «Квест Пистолс», «Грибов», «Нервов» и других групп. Родился он в Алчевске.

Ранее музыкант признался, что его «улыбнули» выдвинутые Службой безопасности Украины подозрения в призывах изменить конституционный строй государства. По словам Бардаша, внимание Киева к нему, а не к потерям на фронте, повальной мобилизации, а также «подкручиванию» президентом страны Владимиром Зеленским конституции «под себя» является риторическим вопросом.

Продюсер подчеркнул, что подобный интерес украинских спецслужб «только мотивирует работать больше». Бардаш пообещал продолжить искать в России новые таланты и «шокировать» СБУ способностями «крутых уже бывших украинцев».