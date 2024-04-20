Слухи об алкоголизме, завещание, арест мужа: куда пропала Татьяна Овсиенко

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Татьяна Овсиенко

Заслуженная артистка РФ Татьяна Овсиенко заговорила после слухов о злоупотреблении алкоголем. Как живет певица, что известно о ее личной жизни?

Правда ли, что Овсиенко злоупотребляет алкоголем

В 2020 году подруга певицы предположила, что звезду спаивает гражданский супруг Александр Меркулов. По словам близкой знакомой Овсиенко, артистка постоянно находилась дома и злоупотребляла алкоголем, а сожитель отпускал ее только на заработки.

«Как мне показалось, Саша ее спаивает. Она просыпается — на столе две бутылки самого дешевого шампанского. Вечером — бутылка непонятного суррогатного коньяка. Он наливает ей. Сидит с ней, никуда не выходит. Выпускает ее, разве только если зовут выступить на корпоративе или на мероприятии за деньги», — признавалась близкая знакомая Овсиенко в беседе с KP.RU.

Слухи о возможной алкогольной зависимости подогревало и мнение известного психолога Елены Перелыгиной, которая не раз была экспертом в шоу «Дом-2» и «Мужское/Женское». По ее словам, на недуг указывали изменения, произошедшие во внешности Овсиенко.

«Я как клинический психолог могу сказать, что у неё, на мой взгляд, присутствуют все внешние признаки алкоголизма. Это и так называемое лицо алкоголика — одутловатость, синюшность, ослабление тонуса мышц нижней части лица, опущение лица. Стоит обратить внимание на то, что лицо Татьяны стало в последнее время несколько асимметричным», — заявляла Перелыгина в разговоре с журналистами.

Тем не менее продюсер Игорь Сандлер заступался за экс-участницу группы «Мираж». По его словам, артистка — обычный человек, который может выпить.

«Татьяна Овсиенко такой же человек, как и все. Ну, выпивала — с кем не бывает. Я сейчас кучу великих людей перечислю, всех их можно застать в хорошем настроении подшофе», — заявлял Сандлер.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Татьяна Овсиенко

В очередной раз слухи о возможной болезни артистки подогрело ее недавнее выступление в Калининграде. Овсиенко вышла на сцену не в самой лучшей форме.

Некоторые очевидцы предположили, что 57-летняя исполнительница находилась в состоянии алкогольного опьянения, однако артистка отвергла эту информацию, подчеркнув, что у нее есть давние проблемы со здоровьем, которые мешают ей передвигаться. При этом Овсиенко не держит зла на тех, кто распространяет про нее слухи.

«То, что у меня алкогольная зависимость, — это ерунда. Со спиной у меня плохо с 1989 года. По-моему, об этом не раз говорили после аварии. Просто нужно беречь себя, больше ходить в тренажерный зал и в бассейн. А я, бывает, лентяйка», — заявила Овсиенко в шоу «Хватит слухов!».

Что известно о личной жизни Овсиенко

Первым мужем исполнительницы стал продюсер Владимир Дубовицкий, который до этого был женат на Ирине Аллегровой. Пара мечтала о наследниках, но завести ребенка не получалось.

В 1998 году на концерте в Пензе Овсиенко передали записку от главврача местного Дома малютки с просьбой купить для воспитанников ящик яблок. После выступления, загрузив в багажник машины несколько коробок с фруктами, певица приехала туда и в коридоре возле одной из палат встретила двухлетнего мальчика Игоря. У малыша диагностировали порок сердца, ребенку требовалась срочная операция. Тогда Овсиенко и супруг приняли решение усыновить мальчика. После 18 лет брака пара развелась.

В 2008 году артистка обрела личное счастье с бизнесменом Александром Меркуловым. Отношения были омрачены тем, что в феврале 2011 года мужчину арестовали по подозрению в покушении на убийство и подделке документов, определив на четыре года в СИЗО.

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости Поэт-песенник Илья Резник и певица Татьяна Овсиенко перед началом заседания Общественного совета МВД России

В 2020 году подруги певицы рассказали KP.RU, что ее якобы избивает избранник. Одна из знакомых заявила, что видела синяки на руках певицы.

«Последнее время мы Таню почти не видим, она ведет закрытый образ жизни. <...> Одна соседка общалась с Татьяной. Говорит, у нее задрался рукав, а под ним вся рука в синяках. Соседка ее спросила: «Таня, это тебя муж избил?» Ну а кто же еще?! Татьяна голову опустила, ушла от ответа», — рассказывала подруга звезды.

Сама артистка опровергла эту информацию. Певица с иронией восприняла слухи, что ее гражданский супруг распускает руки.

«Весь день смеялась и продолжаю! Столько внимания к своей персоне давно не наблюдала. Может, сейчас, дай бог, хоть корпоративы пойдут, все захотят посмотреть на меня — не избитую, живую и здоровую», — заявляла Овсиенко.

В 2020 году певица составила завещание.

«Это нормальные вещи — мало ли, все в жизни бывает, сегодня живем, а завтра как Бог даст. Знала, что у меня есть один крестник, которого я называю сыном. И Игорешечка с внуком», — заявила певица.

Читайте также:

Последние новости шоубиза 20 апреля: что с Успенской, Киркоровым, Пугачевой

Названы причины падения доходов российских звезд

Валерия и Пригожин: как живут звездные супруги, последние новости