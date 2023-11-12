Слухи о разводе и отъезде в США: куда пропал певец Дмитрий Маликов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Маликов

Народный артист России Дмитрий Маликов за долгие годы своей карьеры развивался как певец, композитор и телеведущий. Чем он сейчас занимается, что известно о творчестве и личной жизни?

Как складывалась карьера Дмитрия Маликова

Дмитрий Маликов родился в семье основателя вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы» Юрия Маликова и балерины Людмилы Вьюнковой. Он занимался музыкой с пяти лет и окончил музыкальное училище при Московской консерватории.

Эстрадная карьера Маликова началась в 1988 году, когда на концерте в Зеленом театре он исполнил песни «Лунный сон» и «Ты моей никогда не будешь». В 1989 году артист впервые исполнил музыкальную композицию «До завтра». Она вошла в топ 100 лучших песен XX века по версии «Европы Плюс». Его первые сольные концерты в «Олимпийском» состоялись в 1990 году.

В 1997 году Маликов получил два «Золотых граммофона» за композицию «Ты одна, ты такая». В 1998 году он получил «Золотой граммофон» за песню «Звезда моя далекая». В том же году певец получил звание заслуженного артиста России, а в 2010 году — народного.

С 2012 года Дмитрий Маликов стал чаще появляться на российском телевидении. До 2016 года он был ведущим передачи «Спокойной ночи, малыши!», в 2013-м стал наставником в телешоу «Голос».

Чем сейчас занимается Дмитрий Маликов

Дмитрий Маликов сейчас гастролирует с образовательно-развлекательным спектаклем «Перевернуть игру». Он играет роль в постановке, а также является ее автором, продюсером и музыкантом.

Несколько дней назад артист дал концерт в Ижевске. Дмитрий Маликов признался, что надеется получить звание заслуженного артиста Удмуртии. Это заявление он сделал во время прогулки по городу с продюсером Борисом Рубиновским, который опубликовал соответствующее видео в социальных сетях.

«Это для меня очень важная земля. Мой отец один из первых получил в 1974 году звание заслуженного артиста Удмуртии, и я тоже надеюсь получить такое звание. Поэтому я очень люблю эту землю и очень благодарен ей», — сказал Маликов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Маликов

Помимо гастрольной деятельности, Дмитрий Маликов активно снимается в рекламе, в частности для маркетплейсов, а также задействован в музыкальных проектах на телевидении.

В ноябре он выступил на концерте памяти певца Юрия Шатунова, а в ближайшее время намерен принять участие в шоу «Битва поколений», где сразится с молодой исполнительницей Тосей Чайкиной.

Планировал ли Дмитрий Маликов уезжать из России

В июле 2023 года появились слухи, что Дмитрий Маликов намерен покинуть страну и переехать жить в Америку. В программе «Центральное телевидение» на НТВ артист опроверг эти домыслы и заверил, что останется в Москве.

«Никуда я не собираюсь переезжать, я корнями пророс здесь. Даже тем, кому я надоел, хочу сказать: не дождетесь», — отметил он.

Маликов уточнил, что у него нет заграничной недвижимости и второго гражданства. На настоящий момент он с семьей проживает в загородном доме.

«Мы переехали еще год назад. Просто построили новый дом, а старый продали. Дом находится в России, конечно! У меня за границей ничего нет ни недвижимости, ни счетов, ни гражданств. Я люблю свою страну, мне здесь хорошо», — заявил артист.

Также Дмитрий Маликов опроверг слухи о разводе с женой. Артист с 1999 года состоит в браке с Еленой Изаксон. У них двое детей: дочь Стефания родилась в 2000 году, сын Марк — в 2018-м. Старшая наследница в 2020 году запустила свой бренд одежды Dressbystesha, а также активно занимается развитием социальных сетей, где транслирует свою повседневную жизнь, в том числе поездки в США.

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