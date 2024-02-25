Слухи о разводе, двое детей, похудение: где сейчас Юлия Ковальчук

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Юлия Ковальчук

Юлия Ковальчук была любимицей публики, когда выступала в «Блестящих», однако со временем карьера певицы отошла на второй план. Чем сейчас занимается 41-летняя артистка, что известно о ее личной жизни, правда ли, что она разводится?

Правда ли, что Юлия Ковальчук разводится

В 2013 году солистка «Блестящих» вышла замуж за певца Алексея Чумакова. Пара расписалась без свидетелей, свадьбу сыграли на испанском курорте в кругу родных и друзей. Известно, что Ковальчук взяла фамилию мужа.

После четырех лет брака, в 2017 году, у супругов родилась первая дочь, которую они назвали Амелией. Чумаковы отстаивают право ребенка на приватность, поэтому не публикуют фотографии девочки. Ковальчук рассказывала, что Амелия унаследовала черты отца.

«Мы не понимаем, что за существование вели раньше. Сейчас мы с Лешей говорим: «Как можно было жить без ребенка? Это была пустота, какая-то подготовка к жизни», — откровенничала Ковальчук в шоу «Давид. 10 звезд о триумфе».

Летом 2023 года у пары появилась вторая дочь, которую назвали Алисией. Звезды скрывали деликатное положение Ковальчук до самого последнего момента.

«У нас в семье беременный из-за лишнего веса только я. Моя грудь наливается молоком, а животик, я вам его продемонстрирую, полон четырех детишек», — пошутил тогда Чумаков.

В СМИ постоянно появляются слухи о возможном разводе пары. Подогревают сплетни и отъезды Ковальчук за границу вместе с дочерью без Чумакова. Сама артистка рассказывала, что «ссоры с Лешей не могут привести к разводу».

«Любовь — это жертвы, счастье и грусть. <...> Никогда не думала о том, что это может быть путем к разводу. Абсолютно четко понимаю и представляю, каким должен быть мой старичок, с кем я хочу растить детей, какому мужчине доверяю и с кем могу быть спокойна и свободна. Я понимаю, что это только Леша», — рассказывала Ковальчук в эфире RU.TV.

Для укрепления отношений артистка посоветовала вносить разнообразие в сексуальную жизнь. По ее словам, делать это нужно, чтобы порадовать партнера. Ковальчук считает, что после этого муж «потом так порадует, что вы будете в тысячу раз благодарны самой себе».

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук

Как похудела Юлия Ковальчук

Летом Ковальчук родила вторую дочь. Во время беременности она набрала 14 кг, однако за короткий срок смогла вернуться в прежнюю форму.

«Один из самых популярных вопросов. Я набрала 14 кг, и 10,5 из них уже я сбросила!» — рассказывала артистка подписчикам.

В августе 2023 года Ковальчук выложила фотографию в спортивном костюме с подписью: «2 месяца после родов, так что пока очень аккуратно и нежно». На оголенном животе певицы поклонники заметили характерную темную полоску над пупком.

Портал «7 дней» пишет, что звезда остается в форме благодаря тому, что практически не употребляет мясо, а от свинины и баранины отказалась еще в 17 лет. В отличие от других сторонников правильного питания, Ковальчук ест не три, а два раза в день: завтрак у нее приходится на 10–11 часов, а обед — на 6–7 вечера.

Недавно певица продемонстрировала стройную фигуру в своих соцсетях. Она опубликовала фото в черно-белом бикини.

«Я определенно создана для жизни без косметики и желательно с минимумом одежды», — подписала снимок Ковальчук.

Есть ли у Ковальчук новые песни

В 2014 году Ковальчук вместе с Чумаковым представили первый совместный видеоклип «В заметки», снятый самостоятельно на небольшую видеокамеру. На премии RU TV ролик победил в номинации «Сам себе режиссер».

В 2015 году пара презентовала дебютный альбом JK 2015. На первый сингл этого альбома под названием «В дым» был снят видеоклип, главную роль в котором исполнил участник шоу «Танцы» на ТНТ Михаил Евграфов.

Кроме того, Чумаковы получили номинацию «Лучший дуэт» на фестивале «Жара» за песню «Включи во мне свет», а также представили ролик на композицию «Белый флаг».

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