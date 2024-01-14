Слухи о 112 любовницах, алкоголизм, два сына: куда пропал Влад Сташевский

Фото: ИТАР-ТАСС/Зураб Джавахадзе

Влад Сташевский

В 1990-х певец Влад Сташевский был одним из секс-символов отечественной эстрады, однако со временем о нем почти забыли. Почему певец утратил популярность, правда ли, что у него было 112 любовниц и как сейчас живет артист?

Как прославился Влад Сташевский

Сташевский родился 19 января 1974 года в Тирасполе Молдавской ССР, однако впоследствии семья переехала в Крым. Мальчика воспитали мама и бабушка, поскольку отец ушел из семьи.

В Крыму будущий певец начал заниматься спортивной гимнастикой, легкой атлетикой, академической греблей, парашютным спортом и восточными единоборствами. За плечами будущего исполнителя осталась музыкальная школа по классу фортепиано.

После окончания школы Сташевский сначала поступил в суворовское училище, но потом подал документы в Московский торгово-коммерческий колледж, где позже стал солистом студенческого ансамбля. Затем будущий певец поставил в университет коммерции, однако не оставлял самодеятельность.

В 1993 году молодой человек отмечал окончание сессии с однокурсниками в клубе «Мастер», где сел за рояль и запел. Артистичного юношу заметил продюсер Юрий Айзеншпис, который предложил ему сотрудничество. Уже через неделю Сташевский записал композицию «Дороги, по которым мы идем», которая стала отправной точкой его карьеры.

В 1994 году вышел первый альбом артиста «Любовь здесь больше не живет». Один за другим состоялись релизы пластинок «Не верь мне, милая» и «Влад-21». В 1996 году музыканта признали певцом года и вручили ему премию «Овация» за трек «Позови меня в ночи». Клипы Сташевского не покидали телеэкраны.

Несмотря на растущую популярность, артист не получал огромные гонорары и не имел райдера. Иногда гастроли проходили в ужасных условиях. Например, тур по Казахстану запомнился бэк-вокалистке Сташевского Светлане Беляевой как худший в жизни из-за неотапливаемого автобуса и драки артиста за компакт-диск на рынке, увенчавшейся приводом в милицию, где звезду не сразу узнали.

«Влад им говорит: „Хотите спою? Или поехали вместе в гостиницу, там мои коллеги, заодно и паспорт глянете“. В итоге поверили ему стражи порядка и даже вызвались сопроводить, чтобы еще чего-нибудь с нашим горе-певцом не случилось. К счастью, выступление прошло душевно. Мы загримировали Влада, а то, что он пел под запись, добытую в драке на рынке, никто не заметил», — рассказывала Беляева StarHit.

Слава покинула певца в конце 1990-х. Считается, что причин этому было две: появление нового поколения артистов и разрыв отношений Сташевского с Айзеншписом.

«Он был искусственным артистом. Я хотел доказать и себе, и окружающим значение продюсера. Когда наш контракт закончился, Влад почувствовал себя большой звездой. Подумал, что самостоятельно сможет дальше существовать в шоу-бизнесе», — рассказывал продюсер в одном из интервью.

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press Влад Сташевский с супругой Ольгой Алешиной

Что известно о личной жизни Влада Сташевского

Для усиления популярности Айзеншпис во время сотрудничества с исполнителем передал прессе список с именами 112 девушек, которые, по его словам, побывали в постели со Сташевским. О том, что перечень оказался подделкой, стало известно только спустя много лет.

На счету Сташевского несколько серьезных романов, за которыми следили поклонницы. В начале 1990-х музыкант ухаживал за Натальей Ветлицкой, которая была на 10 лет старше исполнителя. На публике звезда дарил девушке огромные букеты красных роз, однако отношения были недолгими.

Первой женой Сташевского стала дочь бывшего гендиректора стадиона «Лужники», Ольга Алешина. Через год после свадьбы у пары родился сын Даниил. Мальчику исполнилось четыре, когда родители решили развестись. Что стало причиной расставания, неизвестно, однако портал «Вокруг.ТВ» отмечал, что «семья Алешиной с самого начала их отношений не очень тепло отнеслась к избраннику дочери, а вскоре отношения разладились и между супругами».

Второй супругой артиста стала психолог Ирина Мигуля. Женщина помогла Сташевскому преодолеть боль расставания и найти новый источник заработка — бизнес, связанный с утилизацией жидких химических отходов. В 2008 году супруга родила музыканту сына Тимофея.

Правда ли, что у Сташевского были проблемы с алкоголем

Артист тяжело переживал развод с первой женой, из-за чего долгое время злоупотреблял алкоголем, писал StarHit. По словам критика Отара Кушанашвили, музыкант также не мог справиться с разлукой с сыном.

«Вскоре стали звонить общие знакомые, говорившие, что Влад закладывает за воротник. Я сказал Юре Айзеншпису, что человек пьет, когда дома ему не дают дышать. Тот ответил: «Он знал, куда уходил. Всегда будет изгоем в этих кругах», — делился Кушанашвили.

Где сейчас Влад Сташевский

Сташевский не завершил музыкальную карьеру окончательно и продолжает ездить с частными концертами. Кроме того, он участвует в сборных ретроконцертах. Выступления артиста курирует супруга.

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