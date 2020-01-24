https://static.news.ru/photo/a8d2eed6-3eb7-11ea-a37a-fa163e074e61_660.jpg Ирина Слуцкая Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Серебряный призёр Олимпиады Ирина Слуцкая заявила, что не собирается делать из своей дочери чемпионку по фигурному катанию. Спортсменка рассказала, что её ребёнку очень нравится кататься на коньках.

Меня часто спрашивают, собираюсь ли я делать из своей дочки чемпионку? И мой ответ — нет! Если захочет, она сама сделает из себя чемпионку, — написала Слуцкая в своём Instagram.

Однако фигуристка отметила, что будет во всём поддерживать дочь. По её словам, если у девочки не получится в фигурном катании, она обязательно найдёт себя в чём-то другом.

Как ранее писал NEWS.ru, стремящаяся стать фигуристкой 5-летняя Надя Пескова впервые села на продольный шпагат, сообщила на своей станице в Instagram мать девочки, олимпийская чемпионка Татьяна Навка.