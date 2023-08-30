«Случилось что-то серьезное»: Рудковская о побеге фигуристки Горбачевой Рудковская призвала расследовать бегство от тренера 16-летней Горбачевой

Яна Рудковская заявила в своем Telegram-канале о необходимости установить причины, из-за которых 16-летняя фигуристка Алина Горбачева на некоторое время сбежала от тренера. По словам продюсера, в жизни девушки могло случиться что-то серьезное, возможно, она была чем-то напугана. Рудковская призвала проявлять лояльность к молодым спортсменам и отказаться от жестокости.

Просто так талантливые молодые спортсменки из дома не сбегают. Случилось что-то очень серьёзное, раз девочка пошла на такой шаг. Нужно отдельное расследование причин, нужно отдельно разобраться: что конкретно сподвигло ребёнка к побегу. Почему девочка доведена до такого состояния? Почему она не живет с родными? Кого она так сильно боится? — задалась вопросами продюсер.

Рудковская также сообщила, что молодые фигуристы подчас не видят ничего в жизни, кроме ледовой арены, поэтому к ним нужен особенный подход. По словам продюсера, таких спортсменов нельзя наказывать физически и морально.

Им нужна защита, им нужно понимание, и нельзя проявлять категоричную жёсткость к ним, тем более в переходном возрасте. Их нельзя наказывать физически, нельзя изводить морально. Сейчас это звонок для всего общества: нужно слышать детей, — заявила Рудковская.

Продюсер пожелала Горбачевой душевного спокойствия и чувства защищенности, а также посоветовала ей продолжать тренировки и идти к результату несмотря ни на что.

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова заявила, что Горбачева могла сбежать из дома после конфликта с тренером ради привлечения внимания к себе. Специалист отметила, что это довольно частая практика для детей, которые не чувствуют поддержки со стороны взрослых. Дугенцова предположила, что у спортсменки произошел конфликт с тренером, ведь «беспричинно из дома не сбегают».