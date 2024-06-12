«Сложный вопрос»: Надя Ручка оценила шансы переезда родителей с Украины Певица Надя Ручка заявила о невозможности переезда родителей с Украины в Москву

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Надя Ручка

Певица Надя Ручка на тематическом гала-ужине в ресторане Madison заявила для NEWS.ru, что сейчас у нее нет возможности перевезти родителей с Украины в Москву и куда-нибудь поближе. По ее словам, это сложный вопрос, который очень нелегко решить.

Это сложный вопрос, потому что это же родители, они взрослые люди, они мои родители. Я родитель своего Левы, я за него решаю. Мои родители родили меня, я не могу им указывать, что им делать. Я говорила с ними несколько раз, но это тоже нелегко решить, — отметила исполнительница.

При переезде человека фактически отрывают от его корней, подчеркнула Ручка. Кроме того, родители понимают необходимость помогать старшему поколению, которое не может позаботиться о себе, добавила она.

Мои родители понимают, что нужно помогать старикам, которые остались, которые не могут себе, допустим, воду большие галлоны поднять на высокий этаж. Когда ты понимаешь, что у тебя есть своя квартира, которую ты тоже не хочешь бросать. Это легко сказать на самом деле, но когда этот вопрос касается тебя, ты иногда говоришь, теоретически да, но практически — нет, — констатировала певица.

Ранее солистка «Блестящих» призналась, что среди участниц группы у нее нет близких подруг. При этом артистки каждый день общаются и списываются между собой, указала она. Как подчеркнула Ручка, ее позвали вновь стать участницей группы на год-два. Поэтому ввиду постоянных гастролей и рабочих вопросов она ежедневно общается с коллегами по цеху.