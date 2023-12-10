«Сложить крылья»: Киркоров рассказал о периоде, когда не хотел просыпаться Киркоров: иногда хотелось сложить крылья, но приходилось петь веселые песенки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров признался, что иногда ему приходилось переживать депрессивные эпизоды, в которых ему не хотелось просыпаться, но он продолжал радоваться на сцене. Об этом он рассказал на подкасте рэпера Эльдара Джарахова. Артист вспомнил, что в день смерти матери вынужден был выступать на сцене в Израиле.

Было ощущение периодически, что хотелось сложить крылья. Лечь на бережку где-нибудь и просто заснуть. А иногда не хотелось просыпаться. Вот такие были периоды в жизни. Я же человек. Но надо было выходить и радоваться. У меня мама умерла в день моего рождения, а я выходил на сцену в этот же день и пел веселые песенки, — рассказал Джарахов.

В этом же подкасте Киркоров заявил, что его дети сталкиваются с травлей в школе из-за внешних преображений своего отца. Артист переживает из-за такого давления на своих детей. Киркоров признался, что у него есть выход из этой непростой ситуации, который он в скором времени применит. По его словам, речь идет о воспитательном процессе.

Также Киркоров сказал, что устал гастролировать, но не планирует завязывать с шоу-бизнесом. Он подчеркнул, что ему интересны многие проекты на телевидении и театральная деятельность.