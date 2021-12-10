«Словил панику»: комик Дорохов описал, как реагирует на критику

Комик Денис Дорохов признался, что впервые столкнулся с массовой критикой лишь недавно. Несмотря на то что сообщений в поддержку было больше, он почувствовал панику, рассказал шоумен «Газете.Ru».

Концентрация именно критики была большая, это впервые. Мне это, конечно, внутренне отдалось, я словил какую-то панику, потому что с этим раньше не сталкивался. Внутренне я всегда хотел думать, что то, чем я занимаюсь, нравится всем. Тут оказалось, что вообще не всем. Меня удивляло, что критика была очень странная, ничем не подпитанная. Иногда — просто чтобы вызвать мою реакцию, — вспомнил Дорохов.

Он сказал, что некоторые хейтеры прямо заявляли, что критикуют, просто лишь бы Дорохов обратил внимание. Комик объяснил, что такое отношение его пугает больше всего и сейчас он старается не реагировать.

Также, по словам Дорохова, все его действия на сцене только во имя творчества, а юмор направлен на то, чтобы вызвать веселье и иногда желание задуматься.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал Дениса Дорохова и Александра Панекина «негодяями» и призвал выгнать их с ТВ «к чертям собачьим». Депутат не оценил их поцелуй во время юмористической миниатюры, в которой Дорохов сыграл женщину.