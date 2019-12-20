https://static.news.ru/photo/964f356e-24ac-11ea-ae77-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак и Наргиз Закирова Фото: nargizzakirova_official/instagram.com

Певица Наргиз Закирова во время интервью Ксении Собчак заявила, что её дети не переедут из США в Россию, поскольку они «полные американцы» и вообще старшая дочь убеждена, что здесь «медведи ходят по улицам». Кроме того, звезда шоу-бизнеса считает, что за океаном лучше заботятся о людях.

Слова исполнительницы вызвали шквал критики со стороны интернет-общественности. Артистку упрекают за то, что она зарабатывает деньги в РФ и должна уважительно отзываться о государстве.

Крайне жёстко отреагировал на слова Наргиз журналист-международник Аббас Джума, назвавший дочь певицы «конченой дурой» за её представления о РФ.

Разве так сложно рассказать дочке, что поёшь не медведям в лесу и не бандитам в притонах? Хотя именно там тебе и место, — написал Аббас Джума на своей странице в социальной сети Twitter.

Конченая дура твоя дочь. И«калыдж» не помог.

Сколько будем терпеть? Какая лютая ненависть к людям, которые это чучело кормят и оплачивают «калыджи» ее детям.

Разве так сложно рассказать дочке, что поешь не медведям в лесу и не бандитам в притонах? Хотя именно там тебе и место pic.twitter.com/J0SNYePRHj — Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) December 21, 2019

Кроме того, журналист назвал исполнительницу «чучелом».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Наргиз Закирова заявила, что не собирается перевозить своих детей из США в РФ. По её словам, она шесть лет общается с ними по Skype и давно их не видела.

Певица добавила, что привыкла к заботе о людях в США, коей нет в России. Кроме того, они «полные американцы», закончили за океаном школу и колледжи. По словам певицы, её старшая дочь считает, что в России медведи ходят по улицам и что «Раша» — это мафия.