Сломавшая ногу Виктория Бекхэм заявила, что не вылезает из спортзала Виктория Бекхэм посещает спортзал, несмотря на сломанную ногу

Фото: IMAGO/RW/Global Look Press

Виктория Бекхэм

49-летняя британская певица и жена футболиста Дэвида Бекхэма Виктория Бекхэм сообщила, что не может удержаться от посещения спортзала, несмотря на полученный недавно перелом ноги, пишет Daily Mail. Исполнительница поделилась снимком с тренировки и отметила, что травма не остановит ее, сообщает издание. Ранее Бекхэм появилась на костылях на своем показе на Неделе моды в Париже, где ее поддерживали муж и трое сыновей.

Виктория едва передвигалась по подиуму на костылях. Напрашивается вопрос, какие упражнения она может делать в спортзале в таком состоянии. Ее муж Дэвид заявил, что он гордится Викторией, потому что она не позволила травме испортить ее показ и вышла на подиум. После Дэвид посадил Викторию на спину, держа в руках бутылку шампанского, а Виктория поблагодарила его за поддержку, — отмечается в сообщении.

Ранее Бекхэм подняла на смех ботинки своего мужа, 45-летнего футболиста Дэвида Бекхэма, сравнив их с обувью персонажа Гастона из мультфильма «Красавица и чудовище». В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала снимок, на котором муж позирует с ней в сером пиджаке, белой рубашке, коричневых джинсах и огромных сапогах с широким голенищем.

Подписчики певицы в комментариях сразу же отреагировали на необычный внешний вид футболиста. Пользователи соцсети заявили, что сапоги Бекхэма больше подошли бы Голиафу, Хагриду или Гулливеру.