https://static.news.ru/photo/b3928af2-6103-11ea-b748-fa163e074e61_660.jpg Семён Слепаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шоумен Семён Слепаков на своей официальной странице в социальной сети опубликовал запись с композицией, посвящённой Международному женскому дню. Звезда ТНТ с сарказмом в песне выстроил образ девушки, которая требует от своего мужчины различных проявлений заботы и внимания к 8 Марта, параллельно оскорбляя его. Ролик вызвал бурные споры среди подписчиков Слепакова.

Героиня песни на протяжении нескольких куплетов требует внимания, любви и подарков. Сначала ей нужна сумка, потом она хочет в кино, после которого должен быть романтический вечер для двоих. Однако в припеве она неизменно называет возлюбленного «мразью». В конце персонаж песни использует и другие нелицеприятные слова.

Подписчики Слепакова разделились во мнении относительно композиции. Одни заявили, что в «классной песне про русских женщин» всё правда и «как в жизни». Другие комментаторы назвали новое произведение музыканта «чушью».

Эта песня для девок с Рублёвки. А простые смертные и тюльпанчикам рады будут, и даже простому доброму человеческому слову, — написал подписчик в комментариях к посту в Instagtam Слепакова.

Как ранее писал NEWS.ru, Слепаков рассказал, что его новый сериал «Домашний арест» повествует об изменениях, которые произошли в стране. Сценарист пошутил, что лента снята в жанре фэнтези, поэтому она покажет коррупцию, которой уже нет и не было в нашей стране.