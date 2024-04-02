Слепаков избавился от последнего бизнеса в России SHOT: Слепаков ликвидировал ИП в России

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Семен Слепаков

Telegram-канал SHOT сообщил, что юморист Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) ликвидировал свое ИП и оборвал последние связи с Россией. По информации канала, через ИП комик получал деньги по рекламе и другим контрактам, решение налоговой о закрытии бизнеса Слепакова вступило в силу 1 апреля.

В начале октября прошлого года Слепаков продал элитную квартиру в Москве. Недвижимость площадью 217 квадратных метров предлагалась за 295 млн рублей. Объявление о продаже квартиры появилось после переезда юмориста в Израиль. Тогда на пятикомнатную квартиру предлагали скидку 25% за срочность. Жилплощадь расположена в Park Residence недалеко от Крымской набережной Москвы-реки.

Ранее сообщалось, что от недвижимости в России начал избавляться шоумен и продюсер Александр Цекало. Артист продал особняк в элитном поселке Подмосковья за 430 млн рублей. Загородный коттедж, где проживал Цекало, расположен на Рублево-Успенском шоссе рядом с домами певицы Маши Распутиной и ведущего КВН Александра Маслякова. Особняк имеет просторную гостиную, 10 спален, 20-метровый бассейн и отдельный рабочий кабинет. В настоящее время Цекало проживает вместе с женой в США и занимается там продюсированием.