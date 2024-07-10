Певица Сюзанна назвала лучшее место для отдыха в России Сюзанна назвала Татарстан любимым местом отдыха в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сюзанна

Певица Сюзанна на мероприятии HI-Fi-стриминга «Звук и Studio 21» «Трубит» рассказала NEWS.ru, что больше всего любит отдыхать в Татарстане. По ее словам, некоторые места в республике похожи на «игрушечные» и создается ощущение, что будничную рутину там пережить легче.

Я люблю отдыхать в Татарстане. Я очень люблю Татарстан, потому что он уютный. Все эти «маковки» соборов похожи на безе. Практически игрушечный, особенно исторический центр. <...> Там достаточно легко, наверно, воспринимается обычная рутина. Напоминает мне о том, как я в детстве могла ходить по не очень широким улицам, за три минуты до супермаркета. Могла буквально за 30 минут обойти весь свой город. В этом есть прелесть, — отметила певица.

Сюзанна также рассказала, что после знаменитого исполнения песни Halo американской суперзвезды Бейонсе испытывала синдром самозванца. Артистка призналась, что для нее это был сложный период. Девушка отметила, что в тот период часто сравнивала себя с американской артисткой и всегда не в свою пользу.

Певица добавила, что считает Бейонсе прекрасной и великолепной артисткой, за которой приятно наблюдать. Однако, уточнила Сюзанна, уже много лет американская звезда ей не интересна, поскольку она представляет собой коммерческий продукт.