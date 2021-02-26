Следствие запретило Рудковской разглашать данные по очной ставке о сыне

https://static.news.ru/photo/41333c3e-788d-11eb-b19d-96000091f725_660.jpg Яна Рудковская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Яна Рудковская подписала соглашение о неразглашении данных по очной ставке в деле о клевете на её сына. Об этом рассказал адвокат продюсера Александр Добровинский.

Речь идёт об очной ставке между Рудковской и редактором журнала StarHit Анастасией Ананьевой.

Недавно закончилось очная ставка между Яной Рудковской и Анастасией Ананьевой, но у нас соглашение о неразглашении, в деле участвует малолетний ребёнок, но всё прошло хорошо, — сообщил юрист РИА Новости.

Уголовное дело о клевете на сына Рудковской и фигуриста Александра Плющенко Сашу было возбуждено в ноябре прошлого года. Поводом послужила статья в журнале о том, что ребёнок страдает синдромом Аспергера.

Саша прошёл уже две экспертизы, они показали, что у сына прославленного фигуриста нет никаких психических расстройств. Первая экспертиза была проведена по инициативе самой Рудковской, вторую назначил следователь в рамках расследования уголовного дела.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главного редактора StarHit Анастасию Ананьину вызвали на очную ставку с продюсером Яной Рудковской. На текущий день идёт разбирательство относительно материала издания о том, что у сына знаменитости якобы присутствует психическое заболевание.