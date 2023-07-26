«Назвал меня вымогательницей»: Успенская о скандале с хирургом Хайдаровым Успенская обвинила звездного хирурга Хайдарова в раскрытии врачебной тайны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Любовь Успенская

Певица Любовь Успенская заявила, что ей пришлось переделывать фигуру в другой клинике после операции звездного хирурга Тимура Хайдарова, которой она осталась недовольна. Артистка сообщила в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ), что не хочет, чтобы от действий врача пострадали другие люди. Успенская обвинила Хайдарова в непрофессионализме и раскрытии врачебной тайны, пообещав урегулировать разногласия в суде.

То, что он [Тимур Хайдаров] на ровном месте вдруг назвал меня вымогательницей и в эфире одного телеканала рассказал то, что составляет врачебную тайну — это его уровень профессионализма и осознанности. Перепалку точно устраивать не стану, поступлю строго по закону. Как говорится, следствие покажет, — заявила исполнительница.

По словам Успенской, она постоянно заботится о внешности, потому что считает это своим профессиональным долгом. Певица стремится радовать зрителя не только творчеством, но и красотой.

Времени и желания заниматься разбирательствами нет никакого. Теперь конкретно по ситуации с Хайдаровым. Так как сейчас мне задают много вопросов, скажу: да, мне не понравился результат, я переделала все в другой клинике. Скрывать не буду, чтобы не быть как артисты, рекламировавшие в 90-х финансовые пирамиды, где потом миллионы людей пострадали, — заявила Успенская.

Ранее сообщалось, что певицы Слава и Успенская написали заявление в полицию, в котором пожаловались на клевету Хайдарова, обвинившего их в вымогательстве. По словам адвоката Елены Сениной, артистки обратились в Минздрав, Росздравнадзор и Прокуратуру РФ с требованием проверить клинику доктора и предоставить видеозаписи своих операций.