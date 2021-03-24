Следователи изъяли у дочери Шпигеля подаренные Басковым драгоценности

https://static.news.ru/photo/e3723d54-8d25-11eb-afc3-96000091f725_660.jpg Николай Басков и Светлана Шпигель Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look/Global Look Press

Дочь фармацевтического магната Бориса Шпигеля рассталась с драгоценностями, подаренными ей бывшим супругом Николаем Басковым. Следствие изъяло дорогие украшения в ходе обыска по делу о даче взятке магнатом экс-губернатору Пензенской области.

Шпигель между тем жалуется на плохое самочувствие, он с трудом передвигается. У него скачет давление, и олигарх уверяет, что он «не жилец».

Я даже не знаю, что мне делать с компрессионными чулками: каждую ночь я должен их снимать, а утром снова надевать. Но сам я не могу наклониться и их надеть. А без них мне нельзя, потому что у меня тромбы. Я не жилец, это точно, — приводит слова владельца группы компаний «Биотэк» издание «Коммерсант».

Поводом для обыска в компании Шпигеля стал подарок бизнесмена бывшему губернатору в виде очень дорогих часов. Это следствие посчитало взяткой. Во время обыска у магната были изъяты старинные книги и часы, которые он коллекционирует. Шпигеля возмутило, что раритеты просто сложили в ящики, из-за чего они могут испортиться. Но больше всего его возмущает обыск в квартире дочери.

У неё изъяли кольца и украшения. Но послушайте, она была замужем за Басковым, и это Басков подарил ей эти украшения! Какое это имеет отношение ко мне? Это её собственные, личные вещи. Она взрослый человек, — возмущён олигарх.

Сам Басков воздерживается от комментариев в адрес бывшего тестя. Но теперь у него может появиться возможность видеться с сыном Брониславом, с которым ему запретил общаться Борис Шпигель. Басков и Светлана Шпигель поженились в 2001 году и разошлись в 2007-м. За год до развода у них родился сын.

Ранее NEWS.ru сообщал, что основатель фармацевтической группы «Биотэк» Борис Шпигель назвал причины своего задержания. Он заявил, что опасается своей смерти во время разбирательства.