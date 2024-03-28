«Следили за моей семьей»: уезжал ли Ревва из России, где был с начала СВО

Фото: Сергей Булкин/News.ru

Александр Ревва

Шоумен Александр Ревва впервые заговорил о слухах о его отъезде из России. Что сказал артист, почему он скрывал реальное положение дел?

Как Ревва прокомментировал слухи об отъезде

Шоумен рассказал, что не покидал Россию, поскольку является приверженцем Родины. На мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд „Русского Радио“» Ревва попросил публику и журналистов уважать личную жизнь его семьи.

«Вернувшимся сложно назвать человека, который не уезжал. <...> Старался не подключаться к этим сплетням, этой лжи. Всем желаю добра, любви. И хочу сказать: пожалуйста, не трогайте мою семью. <...> Никуда мы не собирались уезжать, мы здесь», — заявил Ревва в разговоре с NEWS.ru.

Что говорили об отъезде Реввы

После начала спецоперации Ревва перебрался с семьей в Испанию, где у него есть собственная недвижимость, сообщала журналистка Алена Жигалова. Шоумен несколько месяцев не давал о себе знать, а поклонники были уверены, что экс-резидент Comedy Club эмигрировал. Однако осенью 2022 года артист вернулся в Россию и вновь стал участвовать в светских мероприятиях.

Слухи об эмиграции Реввы опровергали представитель его супруги, а также телеведущий Оскар Кучера.

«Не пыхтите, мой товарищ Саша Ревва никуда не эмигрировал, просто поехал отдыхать в Испанию с семьей!» — утверждал Кучера.

В январе 2024 года сообщалось, что юморист вместе с семьей находился в Дубае. По данным портала «7дней.ru», у артиста есть недвижимость в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которую он приобрел два года назад.

В конце февраля 2024 года сообщалось, что комик в очередной раз покинул Россию — вместе с женой Анжеликой уехал отдыхать в Бразилию. Шоумен опубликовал в соцсетях серию фотографий с отдыха.

«Судя по всему, комик решил взять паузу в своей карьере. По неофициальной информации, Александр попал в черный список российского телевидения. На этом фоне в середине января артиста вырезали из популярного телешоу», — писал MK.RU.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Ревва и его супруга Анжелика

Как Ревва относится к СВО

Известно, что Ревва родился в Донецке, однако с 2014 года он не бывал в Донбассе. Отец артиста рассказал, что комик не делал этого, поскольку дружил с президентом Украины Владимиром Зеленским и опасался санкций.

«Почему? Все просто. Дело в том, что Сашка ездил на Украину, где у него был лучший друг — такой Владимир Зеленский, слышали? И сын мне сказал: „Если я буду ездить на родину, меня на Украину не пустят“. А ведь он там неоднократно пел, последний раз уже при Зеленском, кажется, в конце прошлого года. Я ведь, когда узнал о его поведении, обозвал немножко — мы с сыном рассорились и больше не общались», — приводит StarHit слова отца шоумена Владимира.

Сам артист не давал никаких комментариев относительно своей позиции по СВО.

Вернулся ли Ревва на ТВ

9 марта на телеканале «Россия 1» показали концерт памяти солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Ревва в амплуа Артура Пирожкова исполнил песню «Глупые снежинки».

MK.RU обратил внимание, что вырезанное из эфира «Песни года» выступление Реввы также «удалось реанимировать». По информации журналистов, фрагмент на днях показали в программе «Утренняя почта».

Позднее зрители нового юмористического шоу «Звезды» на VK и НТВ выразили удивление, увидев в эфире Филиппа Киркорова и Александра Ревву, чьи концерты еще недавно отменяли в России. Многие предположили, что артисты заплатили за свое выступление в шоу, тем самым «купив прощение». Саму программу некоторые комментаторы назвали дичью и «слабой пародией на КВН».

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