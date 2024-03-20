«Слава усугубила ситуацию»: психолог о скандале с Кологривым Психолог Наумова: Кологривый мог устроить скандал в баре на фоне популярности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Актер Никита Кологривый мог устроить скандал в новосибирском баре на фоне собственной популярности, считает психолог Наталья Наумова. Комментируя ситуацию «ФедералПресс», специалист подчеркнула, что «слава усугубила ситуацию». По ее мнению, сам актер может иметь проблемы с личностными ценностями.

Предпосылки уже были, слава лишь усугубила ситуацию. Когда человек показывает такое неуважительное отношение к другим людям, это говорит о том, что у него у самого проблемы с личностными ценностями, — пояснила психолог.

Наумова уточнила, что, вероятнее всего, Кологривый оценивает людей с точки зрения их успешности. Этим может быть обусловлено нежелание извиняться перед официанткой, уверена специалист. Психолог добавила, что такие установки могут возникать из детства. Кроме того, по ее словам, ситуацию усугубил алкоголь.

Если я становлюсь известным и популярным, нравлюсь людям, значит, я могу не считаться с остальными. Ребенок делает такие выводы, общаясь в детском возрасте с родителями. Пока нет денег и успеха, человек ведет себя поскромнее, но как только достигает успеха, то эгоистическая часть человека начинает разворачиваться таким образом, — заключила Наумова.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый устроил дебош и подрался с работниками ресторана в Новосибирске. Как удалось выяснить, актер начал приставать к одной из официанток, которая уже закрыла смену. Отмечается, что актер лег к девушке на колени и предлагал поехать с ним в гостиницу.