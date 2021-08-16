Slava Marlow рассказал о начале творческого пути и Моргенштерне

Молодой рэпер и саундпродюссер Slava Marlow рассказал о том, как начал свою карьеру и какое влияние оказал на творчество Моргенштерна. Об этом пишет Газета.Ru.

Хорошая музыкальная память и чувство ритма у меня были еще в детстве. Я ехал в машине и запоминал мотивы песен, которые играли по радио, и потом напевал. Мне нравилось играть на фортепиано и развивать моторику, — отмечает рэпер.

Marlow считает, что в самом начале его вдохновила работа товарища мамы, который записал ему аранжировку для первой песни, так как он быстро работал и очень качественно играл со звуком.

Музыкант отметил, что на него также оказало влияние музыка Скриллекса [американский музыкант, диджей]. Из-за того, что он увидел фотографию с открытой программой, с помощью которой американский диджей делал треки, российский рэпер пытался методом перебора и поиска в Сети найти такую же, хотя и безуспешно Поэтому, через некоторое время нашёл другую программу, которая помогает ему делать музыку до сих пор.

Через некоторое время российский музыкант пишет Моргенштерну, что хочет работать с ним, так как они работают в одинаковых программах и оба занимаются различными электронными экспериментами со звучанием. И, после положительного ответа, они записали альбом. Сама же запись происходила в течение недели прямого эфира в YouTube. Впоследствии новый альбом стал самым прослушиваемым в соцсети «Вконтакте», сообщил рэпер.

В свою очередь, с «Cadillac» для Моргенштерна было почти также. Многие вещи сочинялись просто по ходу и преобразовывались в уникальное звучание. При этом, очень важно найти человека, который будет един по духу и находиться с тобой на одной волне при создании произведения. Именно таковым является Моргенштерн, делится музыкант.

Что же касается новых имён в современной российской музыке, то они постепенно начинают говорить о себе. Необычный ритм и нестандартный звук постепенно вытесняют однотипные мелодии и в ближайшем будущем у перспективных музыкантов появятся слава и деньги, резюмировал Marlow.

Ранее стало известно, что Российский битмейкер и музыкант Артём Готлиб, более известный под псевдонимом Slava Marlow, вошёл в топ самых талантливых музыкантов по версии американского журнала GQ.