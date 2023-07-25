Слава и Успенская просят прокуратуру проверить клинику Тимура Хайдарова Певицы Слава и Любовь Успенская обвинили хирурга Тимура Хайдарова в клевете

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Любовь Успенская

Певицы Слава и Любовь Успенская написали заявление в полицию, в котором пожаловались на клевету звездного хирурга Тимура Хайдарова, обвинившего их в вымогательстве, рассказала Telegram-каналу «Светский хроник» адвокат певиц Елена Сенина. По ее словам, также артистки обратились в Минздрав, Росздравнадзор и Прокуратуру РФ с требованием проверить клинику доктора и предоставить видеозаписи своих операций. Юрист отметила, что исполнительницы не против урегулировать конфликт мирным путем.

Получив такое количество сообщений от людей [в соцсетях Славы и Успенской] в личных сообщениях, естественно они [Слава и Успенская] считают себя просто обязанными сейчас проверить качество оказания медицинской помощи, легальности и квалификации врачей, — сказала Сенина.

По информации канала, в переговорах со Славой и Любовью Успенской принимала участие супруга Хайдарова, которая является его директором, однако со вчерашнего вечера она перестала выходить на связь. Адвокат артисток заверяет, что они не требовали денег у хирурга. Более того, врач сам предлагал компенсацию певице Славе.

Мы запросили видеозаписи операций. Нам их до сих пор не предоставили. Мы ждем, пока нам их предоставят, чтобы посмотреть, а вообще тот ли хирург оперировал, — пояснила Елена Сенина.

Ранее певица Слава пообещала выдать секреты артистов, которые говорят о ней ложь. Исполнительница публично обратилась к Филиппу Киркорову, поддержавшему пластического хирурга Тимура Хайдарова после обвинений артистки в некачественно проведённой операции. Она заявила, что может выдать правду о личной жизни тех, кто защищает известного медика. Также Слава ответила на обвинения в злоупотреблении спиртным и рассказала, что точно выполняла предписания хирурга после проведенной операции, однако это не помогло избежать рубцов.