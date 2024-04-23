«Слава Богу не было ножа»: мужа Яны Поплавской избили в Москве «Бородатый» водитель каршеринга спровоцировал ДТП и избил мужа Яны Поплавской

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Яна Поплавская

Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале сообщила, что некий «бородатый» водитель каршеринга в Москве спровоцировал мелкое ДТП с ее мужем, после чего подошел к машине и ударил мужчину в голову. По ее словам, в момент происшествия ее супруг ехал на работу для участия в программе, которую из-за случившегося ему в итоге пришлось пропустить.

Муж вышел из машины, он даже не успел произнести ни слова, как получил удар в голову <...>. Слава Богу, что у нападавшего не было ножа или пистолета, — написала артистка.

На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД и полицейские. Стражи порядка осмотрели автомобиль нападавшего и нашли, по словам Поплавской, денежную сумму в размере порядка 2 млн рублей. При этом водитель каршеринга, продолжает актриса, не смог объяснить происхождение этих денег. Она отметила, что полиция приехала почти сразу, а ГИБДД ждали свыше трех часов.

Пострадавший написал заявление в полицию. Нападавшего обязали приехать в отдел после оформления ДТП, добавила актриса.

Ранее сообщалось, что самосвал протаранил пять припаркованных автомобилей на проспекте Мира в Москве. ДТП обошлось без пострадавших. Владелец самосвала объяснил, что причиной ДТП стало лопнувшее колесо у большегруза.