«Слава богу»: Кологривый порадовался, что к нему часто подкатывают девочки Кологривый рассказал, что после «Слова пацана» обрел популярность

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Актер Никита Кологривый рассказал ведущей канала FametimeTv Лауре Джугелии, что после успеха сериала «Слово пацана» к нему стали чаще «подкатывать» девчонки. По его словам, он не ожидал такого успеха.

Слава богу, частенько подкатывают. Раньше такого не было. Это начало происходить после моих интервью. При этом «Слово пацана» стало катализатором. Он для всех случился — и для команды, и для каждого артиста. Я не ожидал такого успеха. Спасибо «Слову пацана», что он мне дал дальнейший путь развития, — заявил актер.

Ранее телеведущий Отар Кушанашвили назвал Кологривого дураком после дебоша в баре Новосибирска, из-за которого актер получил семь суток ареста. Шоумен подчеркнул, что, когда в его жизни случались подобные инциденты, он уже на следующий день извинялся и пытался загладить вину. По мнению Кушанашвили, Кологривый ведет себя крайне неправильно.

Кинокритик Александр Шпагин считает, что Кологривый может повторить судьбу коллеги Алексея Панина, которого после череды скандальных событий перестали приглашать к сотрудничеству. По его мнению, Панин был уверен, что все его выходки останутся безнаказанными, однако этого не произошло.