«Скулеж по Галкину»: что за песня вышла у Пугачевой, при чем здесь Агутин

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Алла Пугачева

14 апреля народная артистка СССР Алла Пугачева выпустила новый сингл под названием «Я плачу». Кому она посвятила трек, при чем здесь заслуженный артист РФ Леонид Агутин?

О чем новая песня Пугачевой

В Сети предположили, что новая композиция Примадонны посвящена ее супругу, шоумену Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Лирическая героиня композиции признается своему избраннику в любви. Сама композиция пронизана светлыми чувствами.

«Я плачу на твоем плече. Почему ты так красив? Иногда невыносим. Но, знаешь, не значит ничего вообще в мире без твоей улыбки, без моей большой ошибки и твоей — я благодарна ей», — поет артистка.

Лирическая героиня в блюзовой манере призналась в чувствах любимому, отмечая, что ей непросто находиться в этих отношениях.

Появившийся в Сети трек нельзя в полной мере назвать новым, поскольку сингл был записан еще пять лет назад. Примадонна должна была исполнить композицию «Я плачу» 8 ноября 2018 года на юбилейном концерте Леонида Агутина, однако выступление так и не состоялось. В последний момент Пугачева отказалась приехать, сославшись на проблемы со здоровьем.

В соцсетях Пугачева сообщила, что песня уже доступна на всех музыкальных платформах. Певица призналась, что «все в этом доме происходит, когда мы больше не находим слов».

15 апреля в Сети должна появиться еще одна новая композиция. Сообщалось, что она будет носить название «Жизнь слишком хороша».

Фото: Социальные сети Алла Пугачева

Что в РФ сказали о новой песне Пугачевой

Релиз композиции, как и ранее, вызвал череду обсуждений среди пользователей Сети. Многие вновь раскритиковали вокал Пугачевой, назвав его «воем» и «скулежом».

«Скулеж по Галкину. Во имя чего это надо? Алла, уходи!» — призывает одна из пользовательниц.

«Опять крик, скрип и стон возрастной женщины. А шума-то как много! Это слушать уже невозможно», — отмечает другая.

Некоторые юзеры уличили Примадонну в неискренности. По мнению пользователей Сети, сквозь весь текст сквозит ложь и обман. Некоторым и вовсе текст показался бессмысленным.

«Ложь, ложь, ложь во всем у этой пахабной бабки!» — возмущается читательница StarHit.

«Какая бессмыслица слов в этой песне, не говоря о бездарности!» — отмечает другая.

«Такой убогий текст, как в этой песне, может петь только выжившая из ума, без вкуса и чувства рифмы и размера стиха. Бедная Алла, на все согласна, лишь бы о себе напомнить», — предполагает еще одна слушательница.

В Сети призывают Примадонну прекратить появляться в медиапространстве. По словам пользователей, она и ее семья вызывают неприязнь и множество негативных эмоций. Некоторые юзеры и вовсе называют артистку забытой и потерянной.

«Ой, не могу, ой, не могу слышать это всё! Противно, тьфу!» — пишут в комментариях.

«Все лучшие песни Аллы — позади... Новые песни — разочарование... Сейчас ей лучше ничего не петь. Уходя со сцены — уходи со сцены», — призывают юзеры.

Тем не менее нашлись и те пользователи, которым понравилась композиция. Они назвали трек глотком свежего воздуха.

«Аллочка никогда не перестает меня удивлять, для меня ее песни — это как глоток свежего воздуха», — пишут в комментариях под песней.

«Алла божественна! Она всегда меня восхищала, давала силы, вдохновляла и вновь подарила шедевр! Браво! Боже, храни Примадонну!» — призывают поклонники.

«Сразу заметно, кто написал песню — и манера музыки, и слова агутинские. И подача песни. Прикольно вышло!» — отмечают слушатели.

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