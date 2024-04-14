14 апреля народная артистка СССР Алла Пугачева выпустила новый сингл под названием «Я плачу». Кому она посвятила трек, при чем здесь заслуженный артист РФ Леонид Агутин?
О чем новая песня Пугачевой
В Сети предположили, что новая композиция Примадонны посвящена ее супругу, шоумену Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Лирическая героиня композиции признается своему избраннику в любви. Сама композиция пронизана светлыми чувствами.
«Я плачу на твоем плече. Почему ты так красив? Иногда невыносим. Но, знаешь, не значит ничего вообще в мире без твоей улыбки, без моей большой ошибки и твоей — я благодарна ей», — поет артистка.
Лирическая героиня в блюзовой манере призналась в чувствах любимому, отмечая, что ей непросто находиться в этих отношениях.
Появившийся в Сети трек нельзя в полной мере назвать новым, поскольку сингл был записан еще пять лет назад. Примадонна должна была исполнить композицию «Я плачу» 8 ноября 2018 года на юбилейном концерте Леонида Агутина, однако выступление так и не состоялось. В последний момент Пугачева отказалась приехать, сославшись на проблемы со здоровьем.
В соцсетях Пугачева сообщила, что песня уже доступна на всех музыкальных платформах. Певица призналась, что «все в этом доме происходит, когда мы больше не находим слов».
15 апреля в Сети должна появиться еще одна новая композиция. Сообщалось, что она будет носить название «Жизнь слишком хороша».
Что в РФ сказали о новой песне Пугачевой
Релиз композиции, как и ранее, вызвал череду обсуждений среди пользователей Сети. Многие вновь раскритиковали вокал Пугачевой, назвав его «воем» и «скулежом».
«Скулеж по Галкину. Во имя чего это надо? Алла, уходи!» — призывает одна из пользовательниц.
«Опять крик, скрип и стон возрастной женщины. А шума-то как много! Это слушать уже невозможно», — отмечает другая.
Некоторые юзеры уличили Примадонну в неискренности. По мнению пользователей Сети, сквозь весь текст сквозит ложь и обман. Некоторым и вовсе текст показался бессмысленным.
«Ложь, ложь, ложь во всем у этой пахабной бабки!» — возмущается читательница StarHit.
«Какая бессмыслица слов в этой песне, не говоря о бездарности!» — отмечает другая.
«Такой убогий текст, как в этой песне, может петь только выжившая из ума, без вкуса и чувства рифмы и размера стиха. Бедная Алла, на все согласна, лишь бы о себе напомнить», — предполагает еще одна слушательница.
В Сети призывают Примадонну прекратить появляться в медиапространстве. По словам пользователей, она и ее семья вызывают неприязнь и множество негативных эмоций. Некоторые юзеры и вовсе называют артистку забытой и потерянной.
«Ой, не могу, ой, не могу слышать это всё! Противно, тьфу!» — пишут в комментариях.
«Все лучшие песни Аллы — позади... Новые песни — разочарование... Сейчас ей лучше ничего не петь. Уходя со сцены — уходи со сцены», — призывают юзеры.
Тем не менее нашлись и те пользователи, которым понравилась композиция. Они назвали трек глотком свежего воздуха.
«Аллочка никогда не перестает меня удивлять, для меня ее песни — это как глоток свежего воздуха», — пишут в комментариях под песней.
«Алла божественна! Она всегда меня восхищала, давала силы, вдохновляла и вновь подарила шедевр! Браво! Боже, храни Примадонну!» — призывают поклонники.
«Сразу заметно, кто написал песню — и манера музыки, и слова агутинские. И подача песни. Прикольно вышло!» — отмечают слушатели.
Читайте также:
«Бежать больше некуда»: где сейчас Пугачева и Галкин на фоне атаки Израиля
Брухунова показала дочь от Петросяна: в чем подозревают семью
Наталия Орейро уехала из России? Что случилось, изменила ли позицию