«Скоро все узнаете»: Хайдаров об изменениях во внешности Киркорова Хирург Хайдаров: Киркорова ждут кардинальные изменения во внешности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал, что певца Филиппа Киркорова ждут кардинальные изменения во внешности. В разговоре с «Газетой.Ru» он пояснил, что поклонники артиста «скоро все узнают». Специалист при этом добавил, что сейчас исполнитель может прикрывать свое лицо из-за флюса.

Вы скоро все узнаете. Мы говорили, что у нас будут скоро еще кардинальные изменения. Вам все сразу расскажи и выложи. Скоро все все узнают. <...> У него будет выступление. <...> Там все увидят всю красоту, над которой мы работали, которую мы создавали, — заявил хирург.

По словам Хайдарова, на данный момент была проделана большая работа, но она еще не завершена. Хирург уверен, что изменениям во внешности певца удивятся даже те люди, которые давно знают Киркорова.

Певица Люся Чеботина ранее также объяснила, что появление поп-исполнителя Филиппа Киркорова на мероприятии с повязкой на лице было связано со стоматологическими проблемами. По ее словам, она испугалась, что у певца проблемы со здоровьем.

Артист появился с перевязанной челюстью на показе гастрономического мюзикла. Отмечается, что Киркоров на красной дорожке постоянно поправлял у лица черную повязку, которая прикрывала его уши и подбородок.