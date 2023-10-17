Скончался звезда КВН Сивохо

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Сергей Сивохо

Телеведущий, бывший участник КВН и экс-советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо скончался в возрасте 54 лет, сообщает «Обозреватель» со ссылкой на пресс-службу артиста. По информации издания, его смерть наступила из-за тяжелой стадии болезни легких.

Представители Сивохо уточнили, что артист умер в больнице в Германии. Информацию о его смерти также подтвердила в Facebook (деятельность в РФ запрещена) его подруга Светлана Бердецкая.

Сейчас каждый день очень тяжелый, но сегодня мне особенно плохо. Сегодня в 05:40 умер мой добрый друг, нежно любимый мной человек, большой друг Израиля, великолепный артист Сергей Анатольевич Сивохо. Мне будет тебя очень не хватать. Вечная память, Сережа, — написала она.

Сивохо был известен как шоумен, участник КВН и креативный продюсер студии «Квартал 95» — украинской компании по производству телевизионных программ, одним из основателей которой является президент Украины Владимир Зеленский. В 2019 году он выдвигался в народные депутаты от партии «Слуга народа», но проиграл выборы.

О том, что Сивохо находится при смерти, накануне сообщила доцент факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, член Общественной палаты России Анна Ревякина. При этом украинское издание Vesti.ua уже тогда утверждало, что артист умер.