Скончался создатель «Звезды смерти» из «Звёздных войн»

Фото Lucasfilm / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В возрасте 90 лет скончался американский художник и дизайнер Колин Кантуэлл в своём доме в Колорадо. Он работал в качестве художника-постановщика над несколькими культовыми фильмами, в числе которых «Звёздные войны», а также «Космическая одиссея 2001 года». В ходе сотрудничества с режиссёром Джорджем Лукасом возникла идея создания «Звезды смерти», пишет газета The Guardian.

Его первое знакомство с космосом произошло в 1960-ых, когда он работал над образовательными программами о полётах астронавтов для NASA. Кантуэлл позже вспоминал, что на создание крестообразных истребителей войск сопротивления его натолкнул дротик, который он бросил в британском пабе.

Портрет Мэрилин Монро Shot Sage Blue Marilyn работы американского классика поп-арта Энди Уорхола ранее был продан на аукционе Christie's за $195 миллионов. Отмечается, что сумма, за которую продали портрет, установила рекорд как самое дорогое произведение какого-либо художника из США, проданное на аукционе, а также как самая дорогая картина XX века. Картина была предоставлена швейцарским фондом Томаса и Дорис Амман, сказано на официальной странице аукциона.