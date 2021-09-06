Скончался сценограф Киркорова и Пугачёвой Борис Краснов

Художник-постановщик шоу Борис Краснов, который работал с Аллой Пугачёвой и Филиппом Киркоровым, скончался в возрасте 60 лет. Об этом сообщил РБК со слов юриста Александра Добровинского.

Сегодня это произошло в 01:15 ночи. Он в коме же был долгое время, — рассказал Добровинский.

Ранее сообщалось, что сценограф перенёс коронавирус, после которого у него второй раз в жизни случился инсульт. СМИ сообщали, что декоратор российского шоу-бизнеса впал в кому. У него отказала правая сторона тела, а мозг поражён на 85%.

В конце августа его перевели из Боткинской больницы в частный хоспис, врачи давали ему всего несколько дней.

Борис Краснов — художник-сценограф, дизайнер, продюсер и лауреат крупных российских премий. В 1990–2000 годы он также сотрудничал с Ириной Аллегровой, Валерием Леонтьевым.

Первый инсульт у него случился в 2011 году после того, как его задержали по подозрению в вымогательстве и попытке рейдерского захвата компании, которая устраивала выставки. В 2015-м уголовное преследование прекратили.