Скончалась звезда Голливуда Джоан Уэлдон

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Голливудская звезда, актриса и оперная певица Джоан Уэлдон скончалась. Артистке было 90 лет.

Смерть наступила 11 февраля 2021 года. Причина смерти актрисы не называется, но предполагается, что она умерла по естественным причинам.

С великой грустью сообщаем о кончине Джоан Луизы Уэлдон Поделл, любящей и преданной матери, жены, бабушки и дорогой подруги, — рассказали родные знаменитости. Их слова приводит The Sun.

Поклонники и семья всегда ласково называли её Джоани. В кино актриса снималась с 1953 по 1958 год. Самым известным фильмом с её участием стал научно-фантастический триллер «Они!» о нападении гигантских муравьёв. Кроме того, артистка являлась успешной оперной певицей. Она выступала в различных театрах, и многие поклонники отмечали её невероятно красивый голос.

Ранее NEWS.ru писал, что спортивный комментатор Юрий Розанов, многолетний ведущий футбольных и хоккейных эфиров, скончался. Ему было 59 лет. Об этом в среду, 3 марта, сообщил комментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Мосаковский.