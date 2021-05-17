«Скелет»: поклонники раскритиковали Бузову за излишнюю худобу

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Певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой демонстрирует стройную фигуру. Однако не все поклонники оценили внешний вид звезды, сравнив её со «скелетом».

На снимке она позирует в сером костюме, состоящем из обтягивающих брюк и укороченного топа с рукавами.

Просто понедельник. Таким насыщенным делами, переговорами, встречами и съёмками он давно не был. Скоро будет много новостей, — пообещала Бузова.

Многих подписчиков взволновала худоба певицы. Они считают, что ей необходимо прибавить несколько килограммов, чтобы скрыть торчащие рёбра.

Побольше нужно кушать, тем более с тренировками, — посоветовала одна из фанаток.

Другие же наоборот восхитились стройностью звезды и начали спрашивать, как добиться таких же впечатляющих результатов.

Ранее телеведущая Регина Тодоренко опубликовала в Instagram новые фотографии с неожиданным макияжем — звезда накрасила губы синей и голубой помадами и попросила подписчиков определить, какая лучше. Однако некоторые фанаты вместо комплиментов начали критиковать и писать нелестные комментарии о её внешности и лицемерии.