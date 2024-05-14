«Скатертью дорожка»: Птаха о сообщениях про отъезд Vacio в США Рэпер Птаха: не стоит обращать внимание на отъезд Vacio в США

Фото: t.me/moscowcourts*

Vacio (настоящее имя — Николай Васильев)

Если рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) действительно уехал в США, то российскому обществу не стоит обращать на это внимание, считает рэпер Давид Нуриев, известный как Птаха. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что если Vacio и правда покинул Россию, то «скатертью ему дорожка».

Не стоит обращать внимание на подобные выходки. Если уехал — скатертью дорожка. Нам больше кислорода. Подобные персонажи нам не нужны, пусть в Штатах живет, — высказался Птаха.

Он также усомнился в таланте молодого артиста. По его словам, сейчас очень много рэперов, а самому Vacio удалось прославиться только благодаря появлению в одном носке на половом органе на «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Птаха считает, что исполнитель не стоит того внимания, которое ему уделяют, и вернется в Россию, когда закончатся деньги.

Кто это такой вообще? Все его начали возвышать, сейчас этих рэперов огромное количество. Просто чувак хайпанул с носком на половом органе во время «голой» вечеринки. Раздули. Он не рэпер, а обычный человек, что-то там почитывает в рэпе, — добавил Птаха.

Ранее появилась информация, что Vacio уехал из России после того, как получил повестку в военкомат. Отмечается, что оскандалившийся музыкант нашел пристанище в США. При этом адвокат рэпера заявил, что ничего не знает о его отъезде. Сам Vacio эту информацию не комментировал.