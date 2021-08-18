Скарлетт Йоханссон стала матерью во второй раз

Супруг актрисы комик Колин Жост высказался о положении Йоханссон во время одного из своих недавних шоу, добавив, что ему не терпится стать отцом. А 18 августа Йоханссон родила мальчика, которого назвали Космо. Об этом сообщает портал StarНit.

Актриса долгое время хранила в тайне свою беременность, но фанаты заметили, что Йоханссон отменила все мероприятия по продвижению новой картины Marvel «Чёрная вдова». Позже она поделилась, что таким образом она пыталась не привлекать внимание прессы, а также спокойно подготовиться к рождению сына.

Это первый ребёнок Йоханссон и Жоста, но у актрисы есть дочь от предыдущего брака с журналистом Роменом Дориаком Роуз-Дороти.

Ранее американская актриса Эмма Стоун смогла добиться крупной суммы от компании Disney после скандала студии со Скарлетт Йоханссон. Звезда «Ла-Ла Ленда» получит восьмизначную сумму за фильм со своим участием «Круэлла». Аналогичный гонорар Стоун пообещали и за вторую часть киноленты.