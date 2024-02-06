«Скандалы и эпатаж»: музкритик назвал «зарубежные аналоги» Киркорова Музкритик Бабичев: стиль Киркорова сравним с имиджем Сэма Смита и Билли Портера

Фото: Guillermo Gutierrez Carrascal/Keystone Press Agency/Global Look Press

Cэм Смит

Певца Филиппа Киркорова из зарубежных артистов можно сравнить с автором-исполнителем Сэмом Смитом и с актером Билли Портером, рассказал NEWS.ru музкритик Евгений Бабичев. Эксперт добавил, что все три артиста склонны к эпатажу на светских мероприятиях.

Сразу ассоциация, хотя он моложе, но по эпатажу, по хитам, по узнаваемой манере исполнения, — с Сэмом Смитом. Что он творит на светских мероприятиях... Эти нелепые костюмы на ковровых дорожках. Даже этим он привлекает внимание, становится мемом. Еще по внешним образам американский актер, сыгравший фею в «Золушке», — Билли Портер, но с точки зрения имиджа, скандальности, — отметил Бабичев.

По его словам, «преемника» Киркорова на российской сцене может создать только сам исполнитель. Он отметил, что певца, каким его знают в РФ, создала народная артистка СССР Алла Пугачева. Эксперт подчеркнул, что в данный момент Киркоров является незаменимым.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Киркоров снизил сумму гонорара за частное выступление на 4,5 млн рублей после «голой» вечеринки. По данным канала, менеджмент народного артиста РФ вынужден был уменьшить стоимость выступления из-за резкого падения спроса на концерты знаменитости. Mash сообщает, что в первую очередь речь идет о частных мероприятиях. По данным канала, сначала заказчику озвучивают сумму в $150 тысяч, после чего говорят, что у них есть «специальное предложение» со скидкой до $100 тысяч.