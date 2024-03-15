Скандальная внучка Стриженова отдала 900 тысяч за «новое тело» Внучка Стриженова рассказала подробности операции за 900 тысяч

Внучка легендарного актера Олега Стриженова Александра заявила, что отдала за пластическую операцию 900 тысяч рублей. Как сообщает Starhit, девушка решилась на серьезное хирургическое вмешательство после шестых родов.

Процедура длилась восемь часов. За это время девушке сделали бдоминопластику с переносом пупка, ушивание диастаза и маммопластику. Пока Стриженова находится в процессе восстановления и соблюдает постельный режим.

Это моя мечта, на исполнение которой я решалась очень много лет. Восстановление непростое, организм тяжело перенес наркоз, так что мне требуется время, чтобы прийти в себя, - разоткровенничалась многодетная мама.

В беседе с журналистами издания она рассказала, что лечь под нож хирурга ее сподвиг огромный живот. Сейчас Стриженовой помогает возлюбленный, с которым грядущим летом у нее состоится свадьба. Торжество планируется в Сочи.

Уже выбрана локация для проведения девичника, мальчишника, ну и, конечно, для самого главного события нашей семьи, - пояснила девушка.

Ранее Стриженова рассказала, почему ее брак с предыдущим мужем Артуром Гиголаевым трещал по швам. До похода в ЗАГС молодые люди встречались четыре года.