Скандал в самолете, поддержка СВО: как сейчас живет актер Панкратов-Черный

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер, режиссер Александр Панкратов-Чёрный

Народный артист России Александр Панкратов-Черный в последнее время редко появляется на экранах и светских мероприятиях. Чем он занимается сейчас?

Что известно о состоянии здоровья Панкратова-Черного

В 2019 году Александр Панкратов-Черный был экстренно госпитализирован со съемочной площадки сериала «ИП Пирогова», в съемках которого принимал участие. Тогда у актера до критического минимума упало давление, из-за чего он потерял сознание.

Он почувствовал недомогание на детской площадке на Фрунзенской набережной, после чего к нему приехали медики и увезли в городскую больницу № 1. По словам супруги артиста Юлии Монаховой, скорая помощь приехала к Панкратову-Черному из-за того, что он перегрелся на солнце.

В 2018 году актер получил перелом двух ребер на съемках сериала «По законам военного времени».

«График у меня весь этот год очень плотный. Сейчас пишется продолжение сериала „По законам военного времени“, у него высокие рейтинги, где я в той же роли — шофер, который возит главных героев. Киноэкспедиция — в Подмосковье на полигон. Ухитрился сломать два ребра — падал между взрывами», — говорил он.

При этом Панкратов-Черный решил не брать больничный, поскольку нельзя было допустить перерыва в кинопроизводстве, которое он назвал «дорогим удовольствием».

За несколько месяцев до этого СМИ сообщали, что у артиста было диагностировано опасное заболевание, из-за которого сухожилия человека утрачивают свою эластичность и укорачиваются, после чего пальцы рук теряют свою гибкость. Однако сам Панкратов-Черный после перенесенной на руке операции опроверг подобные слухи.

«Сделал маленькую операцию на ладони левой руки и все, пришел домой, сижу пью чай. Вся пресса пишет, что Панкратов-Черный госпитализирован. Да ничего нет такого! Что за бред!» — возмущался актер.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Актер Александр Панкратов-Черный перед церемонией награждения победителей Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ — Летопись Победы»

Что за скандал с Панкратовым-Черным случился на борту самолета

В апреле 2019 года в Сети появилось видео скандала с участием Александра Панкратова-Черного на борту самолета, где его возмутил отказ бортпроводников принести ему заказанный алкоголь.

«Подходит какой-то мальчик-стюард и говорит: „Вы себя ведете неадекватно“. Я его спрашиваю: „В чем неадекватность моего поведения?“ — „Вы заказали 100 граммов водки“. — „Так я могу литр заказать, я в бизнес-классе лечу!“ И началась ссора. Я его не оскорблял, я к пассажирам даже обратился — посмотрите на меня, разве я пьяный? Нет, пришла полиция, меня увели. Я не сопротивлялся. Все. Чистая провокация!» — говорил актер KP.RU.

Из-за действий Панкратова-Черного командир воздушного судна принял решение снять его с рейса из Барнаула в Москву, куда артист летел после спектакля. При этом, по словам актера, он был трезв и прошел фейсконтроль.

Позже ситуацию прокомментировали официальные представители авиаперевозчика, на борту которого произошел инцидент.

«По внешним признакам, мужчина находился в состоянии опьянения, просьбу старшего бортпроводника предъявить посадочный талон проигнорировал, самовольно прошел в салон и сразу же потребовал принести спиртные напитки, сопровождая требование нецензурной бранью. Несмотря на разъяснения о необходимости соблюдения правил авиакомпании, пассажир продолжал оскорбления. На устные и письменное предупреждения экипажа не реагировал», — сообщили они.

Из-за инцидента произошла задержка рейса, за которую потом Панкратов-Черный извинился в видеообращении.

Что Панкратов-Черный говорил про спецоперацию

В сентябре прошлого года Александр Панкратов-Черный заявил, что поддержка знаменитостями частичной мобилизации и спецоперации очень важна. Он отметил, что всегда выступал в поддержку жителей Донбасса, а также лично посещал ДНР и ЛНР, встречался с российскими военными и навещал раненых бойцов в госпиталях.

«Неделю назад я был в госпитале имени академика Н. Н. Бурденко, где встречался с ребятами. Я три раза был в Донецке, дважды был в Луганске, езжу по госпиталям в Ростове-на-Дону. Военные рады, что о них помнят. Входишь в палату, а они улыбаются. Это самое важное», — высказывался артист.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Актеры Александр Панкратов-Черный и Екатерина Климова перед церемонией награждения победителей Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ — Летопись Победы»

Чем Панкратов-Черный занимается сейчас

Александр Панкратов-Черный продолжает сниматься в кино. Среди последних фильмов с его участием — «Гардемарины 1787. Мир», «По законам военного времени. Победа», «Сваты-7», «Ангелы района». Помимо актерской деятельности, он также издал несколько книг.

Панкратов-Черный признавался, что продолжает работать, поскольку его небольшой пенсии хватает только на еду. По его словам, выплата составляет 14 860 рублей, но благодаря московской надбавке для народных артистов (30 тысяч) он получает 44 тысячи рублей.

«Денег, конечно, немного. На еду хватает, а вот на развлечения — уже нет. Уехать отдохнуть на море — это проблема. Хорошо, что еще работаем», — жаловался актер.

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