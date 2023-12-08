Скандал из-за СВО, визит в Донбасс, концерт в Москве: где сейчас Рома Зверь

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Роман Билык (Зверь)

Рок-музыкант, лидер группы «Звери» Роман Билык (Зверь) в последнее время пропал из поля зрения СМИ. Как сейчас живет артист, что известно о его гражданской позиции и отношении к спецоперации?

Что Рома Зверь говорил про спецоперацию

В день начала спецоперации группа «Звери» в соцсетях выступила против действий российской власти. Позиция коллектива повлекла отмену их выступления на Дворцовой площади в рамках Петербургского международного экономического форума в 2023 году.

Затем запись с критикой СВО была удалена, а Рома Зверь вместе с гитаристом Германом Осиповым посетил Донбасс и выступил перед военными оперативно-боевого тактического формирования. Музыканты сказали, что с начала спецоперации пережевали за местное население.

«Те, кто упрекает нас в прошлогодней публикации цитаты Льва Толстого, забывают о том, что в зоне СВО абсолютно все хотят скорейшего наступления мира после нашей победы», — объясняли они.

Тогда продюсер Леонид Дзюник заявил, что Рома Зверь посетил зону проведения СВО, чтобы «защитить свой карман». По его мнению, певец совершил эту поездку вынужденно.

«Я не верю в его искренность. У парня просто бабло заканчивается, поэтому ему надо было себя каким-то образом проявить. Это видно по человеку, по глазам и по поступкам, по тому, как он сидел и пел. Ему надо было это сделать, потому что в Киев уже не поедешь никогда, в России с концертами не очень, а в Крыму тем более никто не ждет. Наши ребята родину защищают, а Рома защищал свой карман», — прокомментировал Дзюник.

В какой скандал Рома Зверь попал в Самаре

В мае 2023 года Рома Зверь оказался в центре скандала из-за устроенного в самарском баре дебоша. Музыкант вступил в конфликт с одним из посетителей и требовал от него выйти на улицу и разобраться «раз на раз». Соответствующее видео появилось в Сети.

Приславший ролик человек рассказал, что сначала певец употреблял алкогольные напитки в рюмочной «Боря», а потом пришел в заведение 8 Bit. В последнем он, будучи сильно пьяным, начал кидаться стульями и призывал «выйти отсюда» гостя, с которым у него случился конфликт.

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва» Роман Билык (Зверь)

В итоге Зверя вывели на улицу охранники и вызвали ГБР. По другой версии, из бара артиста увели приятели. 23 мая у группы должен состояться концерт.

Позже директор коллектива Александр Островский рассказал, что инцидент в самарском баре был спровоцирован пьяными посетителями, а не фронтменом коллектива. По его словам, гости заведения навязчиво просили сфотографироваться, а когда им вежливо отказали, «начали бычить».

«Да, действительно, вчера в Самаре к Роме пристали какие-то пьяные посетители бара, лезли сфотографироваться. Сначала им вежливо отказали, потом они начали бычить, и вот результат этого вы видите на видео», — заявил Островский NEWS.ru.

Он также сказал, что все закончилось словесной перепалкой, никакой драки, ударов и ничего не было. Островский отметил, что музыканта увели из бара ребята из команды, после чего они уехали на такси.

Менеджер по связям с общественностью Максим Гну рассказал NEWS.ru, что конфликт произошел во время того, как певец вместе с коллегами по группе отдыхал после заплыва на лодках по Волге. Представитель «Зверей» напомнил, что у любого артиста есть частная жизнь и моменты, когда человек не готов делать фотографии и хочет отдохнуть с друзьями.

Чем сейчас занимается Рома Зверь

Сейчас Рома Зверь продолжает творческую деятельность. 15 декабря состоится концерт коллектива в Санкт-Петербурге.

В следующем году артисты выступят в Калининграде, Великом Новгороде, Пскове, Кондопоге и Москве.

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