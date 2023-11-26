«Скачивай чертову порнуху»: Дмитрий Дибров раскрыл секрет крепкого брака

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Дибров

Секрет крепкого брака заключается в хорошем и качественном сексе, заявил порталу PROZvezd телеведущий Дмитрий Дибров. По словам шоумена, после долгих лет совместной жизни женщины начинают забывать о важности интима и даже считают секс ненужным и постыдным. Чтобы избежать ссор и скандалов из-за плохой интимной жизни, по мнению Диброва, женщины могут учиться сексу на порнофильмах.

Ты, жена, как никто другой знаешь его. Так и делай то, что ему нравится! Если не знаешь как, грубо говоря, скачивай чертову порнуху! — сказал Дибров.

Также журналист призвал девушек не забывать о своем внешнем виде и следить за «эмоциональной температурой в семье». Дибров назвал брак предприятием, на котором у всех есть свои обязательства. Экс-ведущий телеигры «Кто хочет стать миллионером?» подчеркнул, что каждый раз удивляется, когда женщины жалуются на то, что от них ушли супруги. По мнению шоумена, причину в первую очередь нужно искать в себе.

Сам Дмитрий Дибров в 2023 году отметил 14-летие со дня свадьбы с супругой Полиной. Девушка стала четвертой женой телеведущего, в союзе у них родилось трое сыновей. Дибров уверяет, что с избранницей они живут счастливо, с каждым днем их отношения становятся только крепче.

Ранее Дибров назвал основные плюсы и минус позднего отцовства. По его мнению, главное преимущество заключается в осознанности. Главной проблемой телеведущий посчитал то, что человек не может знать, сколько он проживет. В пример он привел своего близкого друга Бориса Грачевского, который в последний раз стал отцом в 70 лет, но не дожил до первого дня рождения сына.