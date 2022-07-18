«Скачет на Земле обетованной»: Боня резко высказалась о гастролях Потапа Виктория Боня раскритиковала поливающего грязью россиян на концерте в Израиле Потапа

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Потап

Виктория Боня резко высказалась в адрес гастролирующего по Израилю Потапа. Телеведущая неприятно удивилась полноте исполнителя, но ещё больше её возмутили нелестные высказывания музыканта в адрес россиян, о чём она написала в личном блоге.

По мнению блогера, певец ведёт себя как обиженный ребёнок.

Помните такого исполнителя Потапа? Попался тут в комментариях его новый «хит», который он исполняет в Израиле. Думала, Барских — это уже дно, но тут снизу постучали. Главный вопрос — почему этот «прогоняльщик» скачет на Земле обетованной, а не на передовой где-нибудь, — заметила Боня, намекая на то, что Потап предпочёл отсиживаться на вилле в Испании.

Макс Барских, о котором говорит модель, тоже не стал сидеть на «родной Украине», как и обещал, а отправился за границу на гастроли.

И полтора месяца не прошло, как риторика Макса Барских сменилась. Билеты сами себя не продадут. Только очень сомнительно, что кто-то из диаспоры пойдёт на него после всего сказанного, — говорила ранее модель.

Ранее украинская певица Анастасия Приходько обвинила хип-хоп исполнителя Алексея Потапенко (Потап) в ложном патриотизме. По её словам, в 2014 году он оскорбил её за антироссийскую позицию, а в 2022 году сам объявил об отмене концертов в РФ. Приходько считает Потапа непорядочным человеком.