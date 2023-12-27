СК вновь проверит Пугачеву и Галкина: в чем их обвиняют, что грозит «Зов народа»: против Галкина надо возбудить дело после его слов про Бучу

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Алла Пугачева

Артистам Алле Пугачевой и Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вновь грозит уголовная ответственность. Могут ли посадить их в тюрьму?

На что проверит СК Пугачеву и Галкина

Следственный комитет России повторно проверит Пугачеву и Галкина после отказа возбуждать дело в отношении артистов. Как сообщает Telegram-канал SHOT, сейчас появились новые материалы, которые могут грозить супружеской паре уголовным преследованием.

Уточняется, что в ведомство с просьбой пересмотреть решение о возбуждении дела против Пугачевой и Галкина обратились активисты из общественного движения «Зов народа». Авторы инициативы призывают СК обратить внимание на ряд антироссийских высказываний певицы и шоумена.

«Они попросили следователей обратить внимание на различные антироссийские высказывания Галкина, которые он делал в ходе своих заграничных концертов в Анталье и Лимасоле (там он признавался, что спонсирует ВСУ, и высмеивал атаки украинских дронов на Москву). Достаться может и Пугачевой, которая после отъезда из РФ не стеснялась антироссийских высказываний», — отмечается в публикации Telegram-канала.

Что грозит Пугачевой и Галкину

SHOT уточняет, что в ближайшее время сотрудники Следственного комитета изучат свежие материалы и проверят супружескую пару по статьям «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ», «Содействие террористической деятельности» и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Согласно уголовному кодексу Российской Федерации за дискредитацию российской армии грозит до пяти лет лишения свободы, за содействие терроризму — до 15 лет, за возбуждение ненависти или вражды — до пяти лет.

Почему не стали возбуждать дело против Пугачевой и Галкина ранее

26 декабря сообщалось, что СК не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении артистов по статье о фейках против российской армии. Как отмечал ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, материалы после проверки вернули в ГУ МВД по Москве.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

«Оснований для возбуждения уголовного дела не обнаружено, материалы возвращены обратно», — заявил собеседник агентства, не уточнив, о какой именно публикации певицы идет речь.

ТАСС добавил, что СК проверил опубликованную Галкиным видеозапись с заведомо ложной информацией об обстреле жилого дома в Одессе, а также изучил его высказывания в отношении российского правительства и ВС РФ.

За какие высказывания могут судить Галкина и Пугачеву

Председатель движения «Зов народа» Сергей Зайцев заявил NEWS.ru, что в отношении Галкина необходимо возбудить уголовное дело после высказываний артиста про Бучу, а также о России и ВС РФ.

«Мы не согласны с отказом в возбуждении уголовного дела против Максима Галкина. Поэтому решили усилить данное дело новыми фактами и приложили к обращению в Следственный комитет выступления с его разных концертов и иные видеозаписи. Среди таких ярких фейков с его стороны — Буча. Высказывания Галкина о Буче и фрагменты с его концертов, где он критикует Россию и ВС РФ в данных материалах, достаточны для того, чтобы уголовное дело было заведено», — подчеркнул общественник.

11 ноября Пугачева на своей странице в соцсетях обратилась к критикам, которые, по ее словам, «пытаются оттолкнуть от нее поклонников». Она подчеркнула, что именно таких она назвала «холопами и рабами» в октябре 2022 года.

«Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников. Вы такие забавные! Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, народ-то в данном случае ни при чем, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею», — написала Пугачева.

В сентябре 2022 года Пугачева выступила против СВО и попросила внести ее в реестр иностранных агентов.

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», — отмечалось в публикации Пугачевой на ее странице в соцсети.

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