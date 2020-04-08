«Ситуация серьёзная»: Малышева рассказала о состоянии Бабкиной

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Известный теледоктор Александр Мясников прокомментировал госпитализацию артистки Надежды Бабкиной, которую из-за пневмонии ввели в состоянии искусственной комы. По мнению ведущего, это будет способствовать тому, чтобы организм певицы не сопротивлялся работе аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Нам нужно надеяться, что она в скором времени выздоровеет. Она активная, здоровая, без каких-то тяжёлых факторов риска, — заявил он в эфире телеканала «Россия 1». 7 апреля представитель Бабкиной раскрыл...