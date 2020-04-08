Шоу-бизнес

«Ситуация серьёзная»: Малышева рассказала о состоянии Бабкиной

12:39, 08 апреля 2020 43
Фото: ngbabkina/instagram.com

Заболевание певицы Надежды Бабкиной является достаточно серьёзным. Об этом заявила телеведущая Елена Малышева, комментируя госпитализацию исполнительницы и погружение в искусственную кому.

Ситуация у неё серьезная, но, как говорят врачи, стабильная. Давайте надеяться, что у неё всё будет хорошо, — пояснила она изданию «7 дней».

По её словам, звезда находится в реанимации.

Ранее NEWS.ru писал, что Надежда Бабкина введена в искусственную кому. Анализы на коронавирус у артистки отрицательные, но врачи диагностировали у неё обширную двустороннюю пневмонию.

Родные певицы тщательно скрывают информацию, молодой бойфренд Бабкиной Евгений Гор буквально накануне тревожных известий уверял, что певица якобы сидит дома и занимается хозяйством.

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