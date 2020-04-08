«Ситуация серьёзная»: Малышева рассказала о состоянии Бабкиной

Заболевание певицы Надежды Бабкиной является достаточно серьёзным. Об этом заявила телеведущая Елена Малышева, комментируя госпитализацию исполнительницы и погружение в искусственную кому.
Ситуация у неё серьезная, но, как говорят врачи, стабильная. Давайте надеяться, что у неё всё будет хорошо, —
пояснилаона изданию «7 дней».
По её словам, звезда находится в реанимации.
Ранее NEWS.ru писал, что Надежда Бабкина введена в искусственную кому. Анализы на коронавирус у артистки отрицательные, но врачи диагностировали у неё обширную двустороннюю пневмонию.
Родные певицы тщательно скрывают информацию, молодой бойфренд Бабкиной Евгений Гор буквально накануне тревожных известий уверял, что певица якобы сидит дома и занимается хозяйством.
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