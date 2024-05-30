«Ситуация изменилась!»: Боня рассказала, как ее встретили в бутике Chanel Телеведущая Боня посетила бутик Chanel после двухлетнего бойкота бренда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Боня

Блогер и телеведущая Виктория Боня посетила бутик Chanel после того, как на протяжении двух лет игнорировала французский бренд, об этом она рассказала на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Модель бойкотировала компанию из-за скандала, вызванного отказом продавать вещи россиянам. Однако, как утверждает Боня, ситуация в отношении россиян изменилась.

Я очень рада сообщить, что ситуация в отношении русских женщин изменилась! Я сходила в магазин Chanel и получила блестящий сервис. Считаю, что это очень важный момент для всех нас. <...> От всех русских женщин я хочу сказать спасибо! — заявила ведущая.

Два года назад в знак протеста против политики Chanel Виктория демонстративно разрезала свою сумку от бренда и сняла это на камеру. Однако Боня решила, что настала пора приобрести новую. Она оставила в бутике полмиллиона рублей, купив не только сумку, но и серьги. При этом многие подписчики Бони не разделили ее позицию и призвали не высказываться от имени всех россиянок.

Ранее телеведущая Анфиса Чехова прокомментировала фотографию Виктории Бони на красной дорожке во время Каннского кинофестиваля. Она отметила грустный взгляд коллеги и попросила моргнуть, если ее удерживают насильно.