«Синяки, исхудала»: нашлась пропавшая дочь солиста «Непары» Александра Шоуа

Экс-жена солиста группы «Непара» Александра Шоуа Светлана прокомментировала заявление бывшего мужа о том, что их общая дочь «пропала» месяц назад. В беседе с NEWS.ru женщина сообщила: 21-летняя Майя «нашлась», вернее, она никуда и не исчезала. Оставшись без поддержки отца, Майя уже год работает в ресторане до глубокой ночи так, что «исхудала», а под глазами появились синяки. Просто певцу, по словам Светланы Шоуа, нет никакого дела до «пропавшей» дочери.

архив Светланы Шоуа

Майя учится на факультете журналистики на платном отделении, и первые два года учёбы я не разрешала ей подрабатывать, чтобы ничто не отвлекало от института. Год назад на третьем курсе она уже настояла: мол, «мам, всё время у тебя деньги прошу, неудобно...». Отец перестал помогать финансово, как только дочери исполнилось 18 лет. Устроилась в ресторан — подрабатывает, играя там классическую музыку на пианино, а заодно барменом и чайным мастером. Смены заканчивает в три часа ночи, домой возвращается в четыре часа. И плюс институт, — рассказала Светлана Шоуа.

Женщина добавила, что 21-летняя Майя «живёт без выходных и отпусков».

У неё уже синяки под глазами, исхудала, — подчеркнула Шоуа.

Адвокат и подруга первой семьи Александра Шоуа Виктория Крылова отметила, что удивлена заявлению солиста «Непары» о пропаже дочери: по её словам, ему прекрасно известно, где живёт Майя и где она учится.

Меня удивили слова Александра Шоуа, который рассказал, будто Майя исчезла. Мол, «не знаю, где моя дочь, надеюсь, с ней всё хорошо». Она с рождения живёт по одному и тому же адресу со своей мамой и младшей сестрой. Учится в институте, место расположения которого отцу также прекрасно известно. Она и не думала никуда пропадать, — рассказала Крылова.

Ранее Александр Шоуа назвал причины распада популярного в начале 2000-х годов дуэта «Непара». Он заявил, что коллектив распался из-за сложных отношений внутри музыкальной группы.

Эксклюзивное интервью Светланы Шоуа о том, как приехавший из Абхазии солист «Непары» начинал свой путь в шоу-бизнесе со съёмной комнаты в Москве и почему Александр своим отношением заставляет страдать старшую дочь Майю, читайте в ближайшее время на NEWS.ru.