«Синие волосы я переросла»: Mia Boyka о премии «Трансформация года» Mia Boyka заявила, что заслужила врученную ей премию «Трансформация года»

Певица Mia Boyka рассказала корреспонденту NEWS.ru на вручении премии «Дай пять!», что получение премии в номинации «Трансформация года» на прошедшем накануне вручении Русской музыкальной премии телеканала RU.TV было для нее приятной неожиданностью. По ее словам, она всегда боялась получить незаслуженную награду, однако ее выступление на премии стало сюрпризом и для нее, и для ее коллег, а прежние образы она переросла.

«Трансформация года» — я абсолютно согласна,[с вручением премии], синие волосы пикачу я переросла, и все, конечно, офигели, JONY подошел и сказал, что он меня не узнал, — заявила певица.

Певица не раз подвергалась критике за выбранные ею наряды. Например, в феврале пользователи Сети «напали» на Бойко за фотографию в облегающем платье. В комментариях были возмущены тем, что артистка не надела белье под и без того откровенный наряд.

На гала-ужине, приуроченном к VI церемонии вручения музыкальной премии BraVo, артистка появилась в бархатном платье с рюшами и белоснежном ободке. StarHit назвал образ Бойко «нарядом горничной». Mia Boyka также подверглась критике за свой лексикон.